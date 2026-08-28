¿Cuántos FERIADOS restan el 2026 tras el 'Día de Santa Rosa de Lima'? Revisa el calendario oficial

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El 30 de agosto será feriado a nivel nacional por Santa Rosa de Lima. Tras esa fecha, muchas personas se mantienen a la expectativa sobre si habrá más días libres en lo que resta del 2026, por lo que en esta nota de Exitosa te revelamos qué se precisa en el calendario oficial en Perú.

30 de agosto: Feriado por Santa Rosa de Lima

De acuerdo a la normativa vigente en Perú, precisamente según el Decreto Legislativo N.º 713, que establece reglas en la aprobación de feriados y días no laborables a nivel nacional, el 30 de agosto será feriado en todo el país, lo que permitirá a los trabajadores tanto del sector público como privado poder descansar y alejarse de la rutina laboral.

Ese feriado se da con el objetivo de rendir homenaje a Isabel Flores de Oliva, célebre en el mundo católico como Santa Rosa de Lima. Nacida en 1586, dedicó su vida a la oración, la austeridad y la atención de los más desvalidos y se convirtió en la primera figura nacida en el continente americano en ser canonizada por la Iglesia católica (en 1671) y proclamada patrona del Perú, las Américas y las Filipinas.

Cada 30 de agosto, miles de personas celebran la tradicional festividad en su honor. En Perú, aprovechan esa fecha para acudir al pozo de los deseos para dejar sus cartas con peticiones y agradecimientos a Santa Rosa de Lima.

Feriados nacionales que restan este 2026

Tras celebrar el feriado de Santa Rosa de Lima, muchos peruanos ya se preguntan cuántos días de descanso oficial quedarán antes de finalizar el 2026. Pues bien, de acuerdo al calendario oficial quedarán cinco feriados nacionales.

Estas fechas corresponden a los meses de octubre, noviembre y diciembre y podrán ser aprovechadas para organizar viajes, actividades familiares o simplemente disfrutar de jornadas de descanso. A continuación la lista de los feriados a nivel nacional para que puedas planificar desde ya tu agenda y verificar si alguno crea un puente de fin de semana largo:

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción.

: Inmaculada Concepción. Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Gobierno evalúa feriados por visita del papa León XIV

La visita del papa León XIV al Perú, prevista entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026, podría traer consigo modificaciones en el calendario laboral. El ministro de Trabajo, Juan Sheput, señaló que se está evaluando la posibilidad de declarar feriados regionales en las ciudades que recibirán al Pontífice —Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de la opción de Cajamarca— y que también se estudia la opción de feriados nacionales.

Sin embargo, destacó que la decisión aún no está tomada, pero que el Ejecutivo considera la posibilidad de facilitar la participación ciudadana y garantizar la seguridad en las regiones que recibirán al papa León XIV.

En resumen, el calendario oficial contempla el 30 de agosto como feriado nacional en homenaje a Santa Rosa de Lima. Tras esa celebración, se revelan las otras fechas consideradas como feriados que restan este 2026.