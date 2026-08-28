Rodri tras debutar con triunfo en Barcelona: "Estoy donde quería estar, muy feliz"

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Rodri ya puede decir oficialmente que es jugador del Barcelona. El centrocampista español disputó este jueves 27 de agosto sus primeros minutos con la camiseta azulgrana y lo hizo nada menos que en un triunfo frente al Athletic, en un partido donde la afición dejó clarísimo que esperaba con ganas su estreno.

Rodri debutó entre aplausos en Barcelona

La expectativa por ver a Rodri en acción comenzó incluso antes del pitazo inicial. Durante el calentamiento, el nuevo jugador del Barcelona ya recibió una sonora ovación por parte de los hinchas, quienes esperaban verlo pisar el terreno de juego por primera vez.

Finalmente, el momento llegó en el minuto 63. Rodri ingresó al campo en reemplazo de Marc Bernal y volvió a ser recibido con aplausos por la afición. Así, en medio de un ambiente especial, el centrocampista comenzó oficialmente su etapa como futbolista azulgrana.

Su debut, además, tuvo el mejor escenario posible: el Barcelona terminó imponiéndose por 2-0 al Athletic y sumó una nueva victoria. Después del encuentro, Rodri no ocultó su alegría por haber podido disputar sus primeros minutos.

"Muy feliz de debutar. Contento por la victoria. Dos de dos. Es importante ir cogiendo ritmo y adaptarse a este gran equipo. Han sido mis primeros minutos y tengo buenas sensaciones", explicó el centrocampista.

Rodri también reconoció que todavía debe recuperar su mejor ritmo competitivo, especialmente después de haber tenido un verano más largo de lo habitual.

"Ha sido un verano largo, más de lo normal. Tengo que ponerme rápido a ritmo. Estoy donde quería estar, estoy feliz de cómo se han dado las cosas. Ahora, a trabajar", señaló.

Rodri destaca a Lamine Yamal tras el triunfo

Luego de su esperado debut con el Barcelona, Rodri también se refirió a uno de los nombres que volvió a llamar la atención durante el partido: Lamine Yamal.

El joven atacante estuvo bastante activo en ofensiva y generó peligro, aunque no consiguió marcar. Unai Simón, Aymeric Laporte y hasta el poste evitaron que pudiera celebrar un gol ante el Athletic.

Rodri, sin embargo, destacó la reacción del delantero y consideró importante que vuelva a mostrar su mejor versión. "Venía de un momento más cabizbajo, le hemos levantado y se ha visto su mejor versión. Necesitamos eso de él, ese trabajo y esa constancia porque el talento está y los goles llegarán", comentó.

Así, Rodri tuvo su esperado debut con el Barcelona y lo hizo acompañado de un triunfo por 2-0 ante el Athletic. El centrocampista recibió el cariño de la afición, dejó buenas sensaciones y ahora apunta a recuperar ritmo mientras se adapta por completo a su nuevo equipo.