¿Sientes que algo cambió? Descubre 10 señales de que tu pareja ya NO está enamorada

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Consejos

¿Tu pareja está distante o tiene comportamientos inesperados? Descubre al menos 10 señales que podrían indicar que algo cambió en tu relación y tu "media naranja" ya no está enamorada aunque te diga que sí.

Descubre si tu pareja está perdiendo el interés en ti

Muchas parejas no dudan en demostrar su amor en las redes sociales, ya sea a través de videos, fotos o algunas publicaciones con frases románticas; sin embargo, no todo lo que se muestra en las plataformas es lo que parece. Pues bien, las relaciones atraviesan diferentes etapas y es normal que con el paso del tiempo cambien algunas dinámicas.

En algunas parejas, determinadas actitudes aparecen de manera constante hasta convertirse en señales de que existe un problema que necesita ser conversado. ¿Cómo saber si tu pareja ya no está enamorada? No existe una respuesta única, pero algunos cambios en el comportamiento pueden servir como punto de partida para reflexionar sobre qué está pasando realmente en la relación.

Expertos en la psicología revelan al menos 10 señales que indican que tu romance está en "la cuerda floja". ¡Ojo! ten en cuenta que esos indicios no siempre significan que la relación esté completamente perdida, pero sí son alertas que no deben ignorarse.

10 señales de que tu pareja ya no está enamorada

Ya no muestra interés genuino por ti: Cuando se está enamorado, existe un interés genuino por el otro (cómo se siente, qué le preocupa, cómo va su día). Si ese interés desaparece, es señal de que la conexión emocional se ha perdido.

Cuando se está enamorado, existe un interés genuino por el otro (cómo se siente, qué le preocupa, cómo va su día). Si ese interés desaparece, es señal de que la conexión emocional se ha perdido. La comunicación se vuelve fría o distante: al inicio del romance, las parejas suelen compartir sus emociones, sueños y más, pero cuando el amor se apaga, las conversaciones se reducen a lo esencial o incluso, una de las partes pasa más pegado al celular que hablar al que consideraba "el amor de su vida".

o distante: al inicio del romance, las parejas suelen compartir sus emociones, sueños y más, pero cuando el amor se apaga, las conversaciones se reducen a lo esencial o incluso, una de las partes pasa más pegado al celular que hablar al que consideraba "el amor de su vida". Deja de buscar momentos juntos: cuando el amor se va acabando, la pareja deja de ser una prioridad. Trabajo, amigos, hobbies, incluso el móvil, pueden ocupar un lugar más importante que pasar tiempo juntos.

cuando el amor se va acabando, la pareja deja de ser una prioridad. Trabajo, amigos, hobbies, incluso el móvil, pueden ocupar un lugar más importante que pasar tiempo juntos. Disminuyen las muestras espontáneas de cariño : Ya no se pregunta, ya no se escucha, ya no se presta atención a lo que le pasa al otro, lo que se convierte en una señal de desconexión emocional.

espontáneas de : Ya no se pregunta, ya no se escucha, ya no se presta atención a lo que le pasa al otro, lo que se convierte en una señal de desconexión emocional. Deja de hablar del futuro juntos: Si tu pareja se está desenamorando, es posible que te empiece a dejar fuera de sus planes, que habla sobre un futuro que no parece incluir o que evita tocar el tema.

juntos: Si tu pareja se está desenamorando, es posible que te empiece a dejar fuera de sus planes, que habla sobre un futuro que no parece incluir o que evita tocar el tema. Las discusiones ya no buscan resolver nada : aumentan las peleas sin sentido hasta por cosas pequeñas. Si una simple conversación sobre a dónde ir a cenar termina en un enfrentamiento empieza a plantearte qué quieres de esa relación.

: aumentan las peleas sin sentido hasta por cosas pequeñas. Si una simple conversación sobre a dónde ir a cenar termina en un enfrentamiento empieza a plantearte qué quieres de esa relación. Te hace sentir que pedir afecto es una molestia.

Ya no celebra tus triunfos o pierde la admiración por ti.

Sensación persistente de vacío o infelicidad.

¿Cómo actuar si el amor se acaba en tu relación?

Si consideras que tu relación se va apagando y la otra parte no tiene interés de mejorar o arreglar la situación, es adecuado pedirle a tu pareja conversar profundamente o incluso tratar de llevar terapia con algún psicólogo o especialista. Si nada cambia, lo ideal es dar vuelta a la página por tu paz mental.

Así que recuerda, pese a que tu pareja te sigue diciendo "te amo" o asegura que todo marcha bien en tu relación, existirían al menos 10 señales que pueden advertirte de que las cosas no son así y "tu media naranja" puede ya no estar enamorada de ti.