Restructuración de Petroperú: nuevo directorio inicia diálogo con inversionistas

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Petroperú realizó hoy su 'conference call' de resultados correspondientes al segundo trimestre 2026, encuentro que reunió a inversionistas, acreedores, entidades financieras, analistas y otros actores del mercado, interesados en la evolución de la empresa.

Hoja de ruta para la sostenibilidad y confianza del mercado

La sesión estuvo encabezada por el presidente del directorio, Oliver Stark, junto al vicepresidente Carlos Linares, el gerente general Luis Suárez y representantes de ProInversión. El equipo gerencial presentó la evolución de los principales aspectos operativos, financieros, comerciales y de sostenibilidad de la compañía estatal durante el periodo evaluado.

Durante la presentación, la alta dirección hizo hincapié en la necesidad de consolidar una gestión predecible que responda a las exigencias de los acreedores e instituciones financieras. Se priorizó la transparencia en el flujo de información como eje central para la estabilidad del negocio hidrocarburífero.

"Nuestro propósito es avanzar hacia una empresa más sólida, predecible y sostenible. Para ello, estamos concentrados en fortalecer la disciplina de gestión, mejorar los procesos de toma de decisiones y asegurar que cada acción contribuya a recuperar competitividad y capacidad de generación de valor", señaló Stark.

Asimismo, la alta dirección enfatizó que la rendición de cuentas resultará determinante para restaurar la credibilidad ante las entidades financieras e inversionistas. La estrategia corporativa contempla el monitoreo constante de indicadores operativos que demuestren la viabilidad económica de la petrolera en el corto y mediano plazo.

"Sabemos que el mercado espera señales concretas y consistentes. Por esa razón, buscamos que el progreso de Petroperú pueda medirse por sus resultados operativos, financieros y corporativos, y por el cumplimiento de los compromisos asumidos", agregó.

Avances del proceso de reorganización de Petroperú e implementación normativa

En la reunión se expusieron los progresos ligados a los Decretos de Urgencia N° 010-2025 y N° 003-2026, así como el desempeño comercial y de refinación. La plana directiva detalló las medidas en marcha para optimizar los negocios de exploración y producción dentro del marco legal vigente.

Asimismo, se subrayó la coordinación estratégica con ProInversión para ejecutar mecanismos de fortalecimiento financiero y control corporativo. Estas acciones buscan implementar mayores niveles de trazabilidad, supervisión y gobernanza en las operaciones clave de la empresa pública.

"Con esta primera presentación ante inversionistas, el nuevo directorio reafirma su compromiso de mantener espacios permanentes de diálogo con el mercado y continuar fortalecimiento la transparencia, la gobernanza corporativa y la sostenibilidad de Petroperú", detalló la institución Petroperú por medio de una nota de prensa.

En ese sentido, Petroperú busca afianzar los canales de comunicación con el sector financiero internacional para consolidar el plan de restructuración integral de la petrolera estatal.