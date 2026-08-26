Operativo contra el narcotráfico destruye mega laboratorio de PBC y nueve estructuras en Loreto

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Comando Unificado del Putumayo y Mariscal Ramón Castilla (CU-PUMA) destruyó un mega laboratorio de PBC y un campamento utilizado para almacenar insumos durante una operación contra el tráfico ilícito de drogas en la comunidad nativa Paruanate, distrito de Pebas, provincia de Mariscal Ramón Castilla, Loreto. La intervención se realizó como parte del Plan Amazonía-2026 .

Mega laboratorio y toneladas de insumos fueron destruidos

La operación estuvo a cargo del Comando Unificado Putumayo y Mariscal Ramón Castilla (CU-PUMA), integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. La acción se desarrolló mediante la Fuerza de Tarea Unificada "Mariscal Ramón Castilla", dentro del Comando Operacional de la Amazonía.

El operativo permitió destruir un mega laboratorio destinado al procesamiento de Pasta Básica de Cocaína (PBC) y un campamento compuesto por nueve estructuras. Estos espacios eran utilizados para actividades relacionadas con el procesamiento y almacenamiento de insumos empleados en la elaboración de drogas en esta zona amazónica del país.

#Urgente| Nuestro Comando Operacional de la Amazonía, a través del Comando Unificado PUMA, generó una afectación económica de más de S/884 mil a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico en Mariscal Ramón Castilla, Loreto.🇵🇪🧵👇1/3@Agencia_Andina @canalN_ @RPPNoticias pic.twitter.com/ENqUFptFmC — COMANDO CONJUNTO (@CCFFAA_PERU) August 26, 2026

Entre los materiales destruidos figuran 2.496 kilogramos de sulfato de cocaína, además de 14.320 kilogramos de gasolina, ácido sulfúrico, hidróxido de amonio y soda cáustica. También fueron eliminados otros 5.820 kilogramos de cemento, sulfato de amonio y productos agrícolas hallados durante la intervención.

La operación también permitió destruir ocho embarcaciones de madera con motores estacionarios tipo "peque peque", utilizadas como medios de transporte en el área intervenida. De esta manera, el operativo incluyó infraestructura, materiales y equipos vinculados a las actividades ilegales detectadas por las fuerzas del orden.

Armas, celulares y equipos fueron incautados

Durante el registro de la zona, las autoridades incautaron una escopeta calibre 16, 32 cartuchos del mismo calibre y una munición calibre .38. También encontraron un radio portátil de comunicación y cuatro teléfonos celulares de las marcas Honor, Redmi y Samsung.

La intervención también produjo una afectación económica estimada en S/ 651.746,12 para las economías criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas. El monto corresponde a los recursos, infraestructura, materiales y medios intervenidos durante las acciones realizadas en la comunidad nativa Paruanate.

Las embarcaciones fueron destruidas.

El operativo se desarrolló en el marco del Plan Amazonía-2026, estrategia mediante la cual el CU-PUMA mantiene acciones contra el tráfico ilícito de drogas en la región amazónica. La intervención tuvo como escenario la provincia de Mariscal Ramón Castilla, una zona comprendida dentro del ámbito operativo del comando.

El operativo dejó como resultado la destrucción de un mega laboratorio de PBC, nueve estructuras, ocho embarcaciones y más de 22 toneladas de sustancias e insumos, además de la incautación de armas, municiones y equipos de comunicación encontrados durante el registro realizado por las autoridades.