Yavarí: operativo del CU-PUMA destruye dos laboratorios de drogas e incauta armas y toneladas de insumos

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Comando Unificado del Putumayo y Mariscal Ramón Castilla (CU-PUMA) intervino un campamento y dos laboratorios clandestinos en Yavarí, Loreto, durante una operación contra el tráfico ilícito de drogas. La acción permitió incautar armas y municiones, además de destruir embarcaciones, insumos químicos, equipos utilizados para procesar drogas y cerca de 12 toneladas de hoja de coca.

Operativo permitió ubicar laboratorios y materiales

La intervención ocurrió el 24 de agosto en la comunidad nativa Flor de Limonero, como parte del Plan Amazonía-2026. Participaron la fuerza de tarea unificada "Mariscal Ramón Castilla" y unidades especializadas de la Policía Nacional, con apoyo de medios aéreos del Comando Operacional de la Amazonía. La zona pertenece al distrito de Yavarí, provincia de Mariscal Ramón Castilla.

Los laboratorios fueron incinerados.

Durante el primer despliegue fueron encontradas dos estructuras de madera. En una de ellas se ubicó una mochila con pasta básica de cocaína y marihuana, mientras que otra construcción era utilizada para almacenar insumos químicos fiscalizados y combustible. También fue localizado un laboratorio destinado al procesamiento de drogas.

En una segunda intervención dentro de la jurisdicción, el CU-PUMA ubicó otro laboratorio clandestino y una estructura de dos niveles utilizada como vivienda. El operativo permitió afectar distintos puntos relacionados con la producción y almacenamiento de sustancias vinculadas al tráfico ilícito de drogas.

Laboratorios clandestinos.

Armas, químicos y 12 toneladas de hoja de coca

Entre el material incautado figuran dos escopetas hechizas calibre 16 mm, una pistola Glock 25, 37 cartuchos calibre 16 mm y siete municiones calibre .38 corto. Las autoridades también destruyeron una embarcación de aluminio con motor estacionario y otra de madera.

El operativo permitió neutralizar 567 kilogramos de sulfato de cocaína y 8.595 kilogramos de insumos químicos fiscalizados, entre gasolina, hipoclorito de sodio, soda cáustica y ácido sulfúrico. También fueron destruidos 2.200 kilogramos de cemento y sulfato de amonio.

Se destruyeron 12 toneladas de hoja de coca.

A estos resultados se sumaron una balanza con adherencias de PBC, una prensa artesanal de madera y una picadora metálica conectada a un motor estacionario. Asimismo, fueron afectados aproximadamente 12 toneladas de hoja de coca, entre material cosechado, triturado, residuos y producto con insumos químicos.

Según el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la operación produjo una afectación económica aproximada de S/ 232.712,60 a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas. El CU-PUMA continuará ejecutando el Plan Amazonía-2026 para afectar la infraestructura y capacidad de producción del narcotráfico en la Amazonía peruana.