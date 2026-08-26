Papa León XIV en el Perú: Cancillería designa a Rodrigo Boluarte Chávez como responsable de su visita y actividades oficiales

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Relaciones Exteriores designó al ministro consejero en el Servicio Diplomático de la República, Rodrigo Hernán Boluarte Chávez, como funcionario responsable ante el Estado peruano de la realización de la visita del papa León XIV, la cual se llevará a cabo del 11 al 16 de noviembre, así como de sus actividades, reuniones, eventos preparatorios y conexos, declarados de interés nacional, a través de la Resolución Suprema N.º 132-2026-RE.

Es importante recordar que, el lunes 24 de agosto fue la sesión inaugural de la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel "Visita de Su Santidad el Papa León XIV", la cual articula a las instituciones del Estado, con la finalidad de garantizar las condiciones necesarias para esta importante y esperado acontecimiento.

Funciones que tendrá a cargo el funcionario responsable de la visita del sumo pontífice

De acuerdo con la Resolución Ministerial N.º 524-2026-RE, publicada este miércoles 26 de agosto en el edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, el funcionario diplomático tendrán las siguientes facultades:

a) Suscribir convenios de gestión, colaboración, cooperación y/o auspicio o similares, y de ser el caso, sus respectivas adendas, con entidades o instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, y con organizaciones y organismos internacionales, relativos a la realización de la visita del papa León XIV al Perú, y sus actividades, reuniones y eventos preparatorios y conexos que tendrán lugar en el presente año; así como, de ser el caso, la facultad de resolver los convenios antes mencionados.

b) Representar a la Cancillería ante entidades u organizaciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, para iniciar y/o gestionar procedimientos, trámites, formular solicitudes y/o presentar escritos, oficios, formularios o formatos de carácter administrativo relativos a la realización de la visita del santo padre.

Misa en Lima será el lunes 16 de noviembre

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, anunció este lunes 24 de agosto, que la misa que ofrecerá en Lima el papa León XIV será el 16 de noviembre en la Base Aérea de Las Palmas, distrito de Santiago de Surco.

Tal como ocurrió durante la visita del papa Francisco en enero de 2018, el acto litúrgico volverá a desarrollarse en el campo de la Fuerza Aérea del Perú, donde se espera que pueda superarse el millón de fieles provenientes de todas partes del país.

El anuncio de la llegada de León XIV al Perú viene generando una enorme expectativa en el norte del Perú, donde ejerció como obispo de la Diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023. En ese sentido, la santa misa que ofrecerá en Lambayeque sería en el terreno del futuro Terminal Portuario de Eten, ubicado en las Pampas de Reque, con capacidad para 400 000 fieles.

Vale destacar que, la llegada de Robert Prevost significará la tercera visita de un papa a suelo peruano, luego de las realizadas por Juan Pablo II (1985 y 1988) y Francisco (2018).