Padres del Liceo Naval denuncian racismo y bullying tras presunto caso de abuso contra alumno: "Nunca hace nada el colegio"

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Padres de familia del Liceo Naval denunciaron presuntos casos de racismo y bullying dentro del colegio, tras conocerse el caso de un alumno que habría sido víctima de abuso por parte de sus compañeros. Los familiares cuestionaron la respuesta de la institución frente a los hechos.

Casos de racismo y bullying en Liceo Naval

Los progenitores de alumnos que estudian en la citada escuela localIzada en el distrito de San Borja dieron a conocer los problemas que afrontan sus hijos los cuales objetaron no han sido atendidos por las autoridades del centro educativo.

Cabe señalar que estas revelaciones se enmarcan después de que salga a la luz que un alumno de 16 años habría sido víctima de un presunto caso de violación sexual por parte de sus compañeros en el interior de uno de los buses de la institución después de participar en un campeonato interliceos, el último martes.

A raíz de esto, tras conocerse la denuncia, efectivos de la Policía Nacional del Perú acudieron al Liceo Naval e intervinieron a los estudiantes involucrados, quienes posteriormente fueron trasladados hasta la comisaría de San Borja, pero ahora se ha conocido que son un total de 10 quienes están sindicados como los responsables del presunto abuso contra el adolescente de cuarto año de secundaria.

Es por ese motivo que, la mañana de este jueves, 17 de septiembre, padres de familia vienen realizando un plantón en exteriores del Liceo Naval para expresar su indignación y cuestionar el accionar por parte del plantel educativo ante otros casos como racismo y bullying.

"Que vengan y revisen todos los casos que hay acá en este colegio, no solamente por lo que ha pasado porque estos es un acto criminal, no puede quedar impune. Nosotros nos solidarizamos con la familia de la víctima", aseveró una madre de familia.

Además, dieron a conocer que este tipo de situaciones se dan no solo en el nivel secundaria, sino también en primaria.

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