Estudiantes del Liceo Naval involucrados en presunto abuso contra compañero permanecerán 48 horas detenidos en comisaría

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Cornelio Gonzáles, informó que ocho estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise permanecen retenidos en una comisaría mientras continúan las investigaciones por la presunta agresión sexual contra un compañero de 16 años.

El funcionario señaló que la Policía le comunicó que el procedimiento contempla 48 horas de indagación, mientras el Ministerio Público determina las diligencias correspondientes.

En entrevista, Gonzáles indicó que la institución educativa debe colaborar con las autoridades y revisar los antecedentes del caso, así como las condiciones en las que se produjo el traslado de los menores.

DRELM cuestiona seguridad durante traslado

El director de la DRELM señaló que la movilización de estudiantes exige medidas de seguridad y supervisión. Según explicó, más de 20 escolares fueron trasladados en la unidad donde habría ocurrido el hecho.

"Nosotros, desde el Ministerio de Educación, que todo traslado a los menores requiere una exigencia extrema. Para trasladar a los niños en unidades, en realidad son más de 20 niños que se habían trasladado ahí, y el cuidado tiene que ser exhaustivo", declaró.

Gonzáles también cuestionó la ausencia de mecanismos que permitieran verificar la conducta de los estudiantes durante el trayecto y después del incidente.

"No había firmadoras, grabaciones, para ver la conducta de los chicos posteriormente. Y al traer a menores de edad de un lugar a otro, se requiere toda la seguridad y el cuidado pertinente. Entonces, de ahí pensamos que no debe haber mordazas para que puedan hablar estas personas y comunicar los hechos como debieron hacerlo desde un principio. Por eso es que hay mucha responsabilidad que tiene que indagarse por parte del Ministerio Público", sostuvo.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | El director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Cornelio Gonzáles, informó que los estudiantes del Liceo Naval involucrados en el presunto abuso contra un compañero permanecerán 48 horas en detenidos en la comisaría,... pic.twitter.com/kfnkp63m7V — Exitosa Noticias (@exitosape) September 17, 2026

Investigan a menores y revisan protocolos

El funcionario precisó que la familia de la presunta víctima fue la que reportó y denunció el hecho, lo que activó el protocolo correspondiente a casos de violencia entre menores de edad. Asimismo, afirmó que la institución educativa debe entregar información sobre posibles antecedentes de conflictos entre los estudiantes.

"La institución educativa debe reportar todos los antecedentes previos a este hecho. Este hecho puede ser un hecho final de algo que ya se venía dando entre los menores. Hay que ver qué ha pasado en las aulas, hay que ver también los diálogos con los padres de familia, cuáles son los comentarios que han habido, si no hay denuncia del menor previo a estos hechos dentro del aula, dentro de la escuela. Todo eso tenemos que indagar ahora con mucha severidad", manifestó.

Sobre los adultos responsables del traslado, Gonzáles indicó que serían entrenadores y que sus identidades aún no podían ser detalladas, pues la información correspondía al Ministerio Público.

Respecto al estado de la víctima, el director de la DRELM señaló que todavía no había conversado con la familia. Añadió que el escolar debía pasar por una evaluación médico-legal para determinar los hechos.

"Nosotros no hemos hablado con la familia todavía, porque ayer ha sido un tema bastante delicado, pero hay que atenderlos. Ayer estuvieron todas esas indagaciones para pasar al médico legista, que es la autoridad que puede definir cuáles son los hechos que han sucedido", explicó.

Finalmente, Gonzáles indicó que las investigaciones continuarán con los implicados y que las eventuales sanciones para la institución educativa se determinarán tras evaluar las consecuencias del caso.