Cecilia García: "¡Las desgracias son un gran negocio en el Perú!"

16/04/2023

La conductora de Exitosa, Cecilia García, aseveró que "las desgracias" funcionan como un gran negocio en el Perú. Indicó que los casos de corrupción son más recurrentes durante la declaratoria de estado de emergencia porque las entidades públicas "disponen la plata como quieren".

"¿En qué se gastan la plata? Se la gastan en consultorías y en obras mal hechas. También van inflando e inflando los precios", resaltó.

En una nueva edición de En defensa de la verdad, Cecilia García aseveró que los desastres naturales son utilizados para cometer actos de corrupción.

"¿Cuál es el negocio del país? Las desgracias son un gran negocio en nuestro país. Si no hay huaicos, no hay estado de emergencia. Si no hay estado de emergencia, no van a poder disponer de la plata como quieran", comentó.

Cuestiona acciones del Gobierno

Cecilia García consideró que la presidenta Dina Boluarte debería ordenar que las Fuerzas Armadas se encarguen de las labores de limpieza en las regiones afectadas por la caída de lluvias intensas y huaicos.

La periodista recordó que los miembros del Ejército salieron a las calles durante las protestas contra su Gobierno y el Congreso, pero ahora no ha dispuesto que estos salgan para ayudar a la población.

"La señora Dina Boluarte no saca a los militares para ayuda a la gente de Piura, Río Seco o Cieneguilla, que hasta el día de hoy están limpiando sus casas", precisó. Para la periodista, el Ejecutivo no toma esta acción porque "sería un mal negocio", pues el Estado ya no contraría a empresas privadas para que se encarguen de estas labores. "Por tanto no habría coima", agregó.

"Los militares deberían utilizar su conocimiento, su fuerza y su recurso humano para hacer carreteras y obras de infraestructura. Ellos ya han hecho antes mejores obras que todas estas constructoras que hacen puentes y carreteras", sostuvo.

La comunicadora precisó que entidades como la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC) tampoco han dado resultados, pese a que el motivo de su fundación, en el 2017, se dio para resolver los daños que dejó el paso de El Niño Costero en el país en ese año.

Hasta el momento, la temporada de fuertes lluvias ha dejado dañada la infraestructura de diversos sectores, como viviendas, aulas, establecimientos de salud, y redes de agua y alcantarillado. Piura es una de las regiones más afectadas y figura primera en la lista con el mayor número de viviendas afectadas. En tanto, Lambayeque se posiciona como una de las regiones con más viviendas destruidas.