Elecciones 2026: Jurado Nacional de Elecciones confirma inscripción de partido político Un Camino Diferente

16/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso la inscripción del partido político Un Camino Diferente, en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Ello se dio luego que se declare infundado un recurso de apelación que buscaba impedir este registro.

En tal sentido, esta decisión fue establecida en la resolución judicial 0308-2025-JNE, publicada hoy sábado 16 de agosto, por el Jurado Nacional de Elecciones en el Diario Oficial El Peruano. Dicha normativa se encuentra referida a un recurso de reconsideración interpuesto en contra de la inscripción del partido político.

Cabe resaltar, que a resolución lleva la autógrafa de Roberto Burneo, Martha Maisch, Willy Ramírez, Rubén Torres y Aarón Oyarce, miembros del pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

JNE exhorta a la DNROP

De otro lado el tribunal electoral exhortó a Felipe Andrés Paredes San Román, titular de la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas (DNROP), a que cumpla con atender las solicitudes de los administrados vinculados a los procedimientos a su cargo, en los casos pertinentes, mediante resoluciones administrativas debidamente motivadas y con arreglo a lo dispuesto en las normas respectivas.

Asimismo, rechazaron las expresiones agraviantes en este recurso de apelación presentado por Moreano Contreras y el letrado Juan Mendoza Lope. Cabe indicar que el partido político Un Camino Diferente está vinculado a Arturo Fernández Bazán.

JNE suspende alianza electoral Ahora Nación

Por otra parte, el Jurado Nacional de Elecciones suspedió temporalmente la alianza electoral entre los partidos políticos Ahora Nación y Salvemos Perú por procedimientos pendientes en Salvemos Perú. Al respecto, cabe precisar que esta era una de las cinco uniones partidarias que fueron presentadas hasta el momento de cara a las Elecciones Generales 2026.

En esa línea, la suspensión fue emitida en la resolución de fecha 11 de agosto del 2025, en la que la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del JNE determinó la suspensión de la coalición, debido a que Salvemos al Perú tiene en trámite dos procedimientos administrativos internos.

Asimismo, es necesario precisar que segpun el cronograma de Elecciones Generales 2026, lor partidos polítcos tienen como máximo hasta el 1 de septiembre para que determinen sus alianzas ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE.

De esta manera, dentro de las normas legales publicadas en el Diario Oficial El Peruano se encuentra la resolución judicial 0308-2025-JNE que dispuso la inscripción del partido político Un Camino Diferente en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).