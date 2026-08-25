Ignacio Buse rompe mala racha y avanza a octavos de final en el ATP 250 de Winston-Salem

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Ignacio Buse volvió a sonreír en el circuito ATP. El tenista peruano, número 36 del ranking mundial, consiguió un triunfo clave en el ATP 250 de Winston-Salem, al superar al australiano Adam Walton por 6-2, 5-7 y 6-3.

La victoria no solo le permitió avanzar a los octavos de final, sino que también significó romper una racha adversa de semanas sin victorias en torneos sobre cemento y cobrarse revancha frente a un rival que lo había eliminado recientemente en Cincinnati.

Se cobró la revancha

El encuentro tuvo un aire de revancha. Apenas nueve días antes, Walton había dejado fuera a Buse en la primera ronda de Cincinnati, un golpe duro para el peruano que venía acumulando derrotas consecutivas.

En Winston-Salem, el guion fue distinto: Buse arrancó sólido, se llevó el primer set con autoridad y, aunque cedió el segundo tras dejar escapar una ventaja de 5-3, supo recomponerse en el tercero para cerrar el partido con determinación. El duelo se extendió por más de dos horas y mostró la capacidad del peruano para ajustar su juego y mantener la calma en los momentos decisivos.

Con este punto, Ignacio Buse le gana a Walton en Winston-Salem y se cobra la revancha de Cincinnati.



Juega mañana Octavos de final contra el alemán Daniel Altmaier.



Victoria importante para la confianza de 'Nacho' a puertas del último Grand Slam del año, el US Open. pic.twitter.com/QLBov0aj4v — Hache (@eljuegosagrado_) August 25, 2026

Ruptura de la mala racha

El triunfo tiene un valor simbólico. Buse no ganaba desde el 22 de julio, cuando venció al suizo Kilian Feldbausch en Kitzbühel. Después llegaron las caídas en Montreal y Cincinnati, que pusieron en duda su confianza en la gira norteamericana.

Winston-Salem se convirtió en el escenario ideal para recuperar sensaciones y demostrar que puede competir con solidez en superficie dura, justo en la antesala del US Open, el último Grand Slam de la temporada.

Próximo desafío

Con el pase a octavos asegurado, Buse enfrentará al alemán Daniel Altmaier, quien viene de superar al argentino Francisco Comesaña. El duelo promete ser exigente, pero el peruano llega fortalecido por la victoria y con la motivación de seguir avanzando en un torneo que le ha devuelto confianza y ritmo competitivo. Para el tenis peruano, su presencia reafirma la vigencia de una raqueta capaz de dejar huella en el circuito internacional.

El triunfo de Ignacio Buse en Winston-Salem es más que un resultado: es un mensaje de resiliencia y crecimiento deportivo. Rompió una racha negativa, se cobró revancha contra Walton y demostró que está listo para competir en el máximo nivel.

En un momento clave de la temporada, el peruano se reencuentra con la victoria y se proyecta con ilusión hacia el US Open, llevando consigo el orgullo de representar al tenis peruano en las grandes citas.