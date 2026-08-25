Paro en Iquitos: CGTP Loreto acuerda mantener la medida

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los dirigentes de la CGTP Loreto acordaron continuar este miércoles 26 de agosto con el segundo día del paro regional de 48 horas, luego de realizar una asamblea de evaluación sobre la jornada de protesta desarrollada este martes en Iquitos y otras provincias.

Coordinaciones con el Ejecutivo y mesa de diálogo en Loreto tras el paro

Reinaldo Tuanama, secretario general de la CGTP Loreto, informó que para este miércoles 26 de agosto, está prevista una reunión con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), quienes llegarán a Iquitos para participar en una mesa de diálogo que se desarrollará en las instalaciones del Gobierno Regional de Loreto.

El encuentro entre las autoridades del Poder Ejecutivo y los voceros gremiales busca sentar las bases para una negociación formal que atienda la plataforma de reclamos presentada por las distintas organizaciones sociales. Las autoridades locales han dispuesto las facilidades institucionales para el desarrollo de la sesión en la sede regional.

Por su parte, la dirigencia sindical remarcó que la presencia de la delegación oficial debe traducirse en compromisos viables con plazos definidos, y no únicamente en conversaciones preliminares. Las bases gremiales se mantendrán atentas al desarrollo de las negociaciones en la sede gubernamental.

El sindicato señaló que el paro continúa. Fuente: CGTP Loreto

Continuidad de las movilizaciones y demandas regionales

Pese al anuncio de la reunión, las organizaciones participantes decidieron mantener la medida de lucha. Desde horas de la madrugada volverán a instalarse piquetes en diferentes puntos de Iquitos como parte de las acciones acordadas por las bases sindicales y sociales.

La CGTP señaló que la paralización también continuará en las provincias que se han sumado a la convocatoria. Los dirigentes esperan que la reunión con los representantes del Ejecutivo permita obtener respuestas concretas a sus principales demandas, relacionadas con el precio de los combustibles, la problemática eléctrica y la minería ilegal.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | La CGTP Loreto acordó continuar con el paro regional este miércoles 26 de agosto en Iquitos.



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Asimismo, la ciudadanía de Iquitos y de las provincias aledañas permanece en alerta ante el impacto en el libre tránsito y el suministro de productos de primera necesidad. Las dirigencias enfatizaron que el levantamiento definitivo de las medidas de fuerza dependerá exclusivamente de la disposición que muestre la delegación ministerial para firmar acuerdos inmediatos y fiscalizables.

Las agrupaciones de transporte y sindicatos de la Amazonía sostienen que estos problemas han afectado severamente el costo de vida y la economía regional durante los últimos meses. En ese sentido, el paro mantendrá su desarrollo en las vías públicas a la espera de los acuerdos que se alcancen durante la mesa de diálogo con el Gobierno central.