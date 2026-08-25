Terremoto sacude las costas de Taiwán, hoy, martes 25 de agosto: conoce el reporte oficial y cómo actuar una situación similar

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este martes 25 de agosto, un terremoto de magnitud 5.5 azotó Taiwán, según el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento sísmico se situó a 108 kilómetros al noreste de Hengchun, con una profundidad de 14.6 kilómetros.

A continuación, en la presente nota, te recordamos cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud en en el Perú, teniendo en cuenta los últimos sismos de fuerte intensidad que últimamente se han registrado en nuestro país.

Sin daños y pérdidas que lamentar

Es importante recordar que, Taiwán se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica que ocasiona que los temblores sean recurrentes en el país asiático y también en el Perú.

Con referente al terremoto registrado en tierras taiwanesas, el movimiento alcanzó una intensidad de nivel IV en la escala local de siete puntos dentro de Taitung y también se sintió con un nivel III en Hualien, Chiayi, Yunlin y Tainan.

Las autoridades locales confirmaron que, al no ocurrir en tierra, no hubo destrozos en las estructuras ni personas afectadas en las ciudades cercanas. Sin embargo, indicaron que se mantendrán atentos ante cualquier réplica, teniendo en cuenta que el Municipio de Hengchun funciona como entrada principal al Parque Nacional de Kenting.

SISMO DE MAGNITUD 5.6 SACUDE EL SUR DE TAIWÁN, CHINA



Un sismo de magnitud 5.6 fue registrado en el sur de Taiwán, en China, con epicentro localizado cerca de la ciudad de Kaohsiung, según los reportes preliminares.



El movimiento telúrico tuvo una profundidad aproximada de 22... pic.twitter.com/3LL3PsEGSk — Alerta Noticias (@alertanoti) August 25, 2026

Vale mencionar que, tal como ocurre durante esta clase eventos sísmicos, la Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), inició su monitoreo en todo el litoral peruano para determinar la existencia de las condiciones que puedan ameritar declarar una alerta de tsunami, descartando la misma.

#ÚltimoSismoLejano

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

25-08-26 02:00:10

Magnitud: 5.5 Mw

Referencia: 108 km NE of Hengchun, Taiwan

Profundidad: 14.61 km

Fuente: USGS pic.twitter.com/weJlWNA5tE — Hidrografía Perú (@DHN_peru) August 25, 2026

¿Cómo actuar durante y después de un sismo?

Frente a la ocurrencia de sismos, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico. Indicó que, si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

También destacó, que se debe mantener la calma durante la evacuación; asimismo, debe tenerse siempre a la mano una mochila de emergencia, capaz de ayudar a sobrevivir durante las primeras 24 a 72 horas después de un desastre natural. Según el INDECI, debe contener los siguientes insumos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Tal como es reiterativo, durante y después de la actividad sísmica es recomendable no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse, situación que podría demorar la ubicación de personas eventualmente afectadas.