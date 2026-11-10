Chorrillos: decenas de transportistas marchan para exigir justicia tras asesinato de chofer de la línea 91

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Decenas de trabajadores del transporte público se movilizaron por la avenida Guardia Civil, en Chorrillos, para expresar su rechazo a las constantes extorsiones que afectan a su sector. Los manifestantes exigieron justicia para el conductor de la línea 91 de la empresa Santo Cristo, quien fue baleado el pasado martes 3 de noviembre.

De acuerdo con la información, la unidad fue interceptada por dos sujetos mientras circulaba por la avenida Guardia Civil, en plena hora punta. Asimismo, los compañeros de trabajo del conductor herido participaron en la protesta con una caravana de buses de la empresa, identificados por su característico color azul.

"Estamos pidiendo justicia para nuestro compañero. Desde ese momento no se nos ha brindado absolutamente nada. No hay policías, no tenemos cámaras que hemos solicitado, no hay luz. Incluso nos siguen amenazando en este punto donde ha fallecido nuestro compañero", afirma uno de los manifestantes.

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Delincuentes envían videos extorsivos diariamente

Asimismo, detalló que los delincuentes estarían enviando videos extorsivos desde el interior de un vehículo. Sin embargo, precisó que aún no se ha determinado si se trata de los mismos sujetos involucrados en el atentado ocurrido hace una semana. También indicó que el resguardo policial solicitado por los afectados todavía no ha sido proporcionado.

"Nosotros no pagamos cupo, pero todos los días nos mandan un video de un vehículo en este mismo punto y la policía no nos apoya. El resguardo en ruta es el que no se nos brinda, a nuestros choferes y cobradores", revela.

Vía facilitaría fuga de delincuentes y sicarios

Por otro lado, señaló que la manifestación no afectó el orden público ni el tránsito vehicular en la concurrida avenida Guardia Civil. No obstante, advirtió que las características de esta vía facilitarían la fuga de los delincuentes.

"Nuestra marcha es bien pacífica. La policía sabe que estos puntos son críticos y fácil para la evacuación de los ladrones y los sicarios para que se den a la fuga", sostuvo.

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Trabajadores de la empresa de transporte público Santo Cristo se movilizaron por la avenida Guardia Civil para hacer sentir su rechazo a las constantes extorsiones que afectan a su sector. Los manifestantes exigieron justicia para el conductor de la línea 91 de la empresa Santo Cristo, quien fue baleado el pasado martes 3 de noviembre.