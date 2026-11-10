Papa León XIV en Perú: ¿Cómo serán los recorridos del 'papamóvil' en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa?

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV utilizará el tradicional 'papamóvil' durante su visita apostólica al Perú, donde recorrerá cuatro ciudades y participará en diversas actividades religiosas. La organización del viaje confirmó que el vehículo será empleado en determinados trayectos de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, aunque su uso tendrá características particulares en cada localidad.

El coordinador nacional de la visita, monseñor Guillermo Inca, brindó detalles sobre los desplazamientos del Santo Padre y explicó que algunos recorridos permitirán que los ciudadanos puedan verlo de cerca y saludarlo durante su paso por las principales vías y espacios públicos.

La llegada del pontífice a territorio peruano marcará el inicio de una agenda que contempla encuentros con autoridades, actividades religiosas y celebraciones multitudinarias. Su recorrido por el país forma parte de su primera gira por América Latina, que también comprende Uruguay y Argentina.

¿En qué lugares de Lima se podrá ver al papa León XIV?

El primer recorrido del 'papamóvil' se realizará en el centro histórico de Lima, durante el ingreso del pontífice al Palacio de Gobierno, donde será recibido por la presidenta Keiko Fujimori.

Después de aterrizar en el Callao, León XIV se trasladará en un automóvil cerrado hasta la iglesia María Auxiliadora. Desde ese punto abordará el vehículo papal para dirigirse hacia la sede del Ejecutivo, atravesando las calles del casco antiguo de la capital.

Para esta actividad se contempla un aforo de 11.000 personas en el centro histórico. Asimismo, el Santo Padre realizará un recorrido por la Plaza Mayor antes de ingresar al Palacio de Gobierno.

Al día siguiente, volverá a utilizar el vehículo durante algunas actividades programadas en el Palacio Arzobispal y la Basílica Catedral, encuentros que reunirán a religiosos y otros asistentes, con un aforo previsto de 12.000 personas.

¿Cómo serán los recorridos del 'papamóvil' en Chiclayo, Cusco y Pucallpa?

En Chiclayo, ciudad que visitará durante dos jornadas, el papa utilizará el 'papamóvil' dentro del espacio destinado a la misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel. También llegará a la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, aunque en este desplazamiento utilizará un carro de golf.

Posteriormente, durante su viaje a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, abordará un vehículo papal de menor tamaño para movilizarse por esta localidad.

La agenda continuará el domingo 15 de noviembre en Cusco. Allí, León XIV utilizará el 'papamóvil' desde su salida del aeropuerto hasta la fortaleza de Sacsayhuamán , donde ofrecerá un discurso ante los fieles. Para retornar al terminal aéreo, en cambio, se trasladará en un automóvil cerrado.

Ese mismo día viajará a Pucallpa, donde podrá ser visto desde la Plaza de Armas hasta la Villa Deportiva, escenario de una celebración religiosa.

Finalmente, el pontífice regresará a Lima para participar en una multitudinaria misa en la base aérea Las Palmas, en Surco, que espera congregar a 1,2 millones de personas. En esta actividad también está previsto que utilice el 'papamóvil'.

De esta manera, los recorridos permitirán que miles de ciudadanos puedan acercarse al Santo Padre durante su paso por distintas localidades. La organización de la visita ha precisado los trayectos para facilitar la participación de los fieles en una agenda que combinará encuentros religiosos, desplazamientos públicos y celebraciones multitudinarias.