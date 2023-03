Comas: Vecinos al borde del río Chillón duermen a la intemperie y organizan olla común

17/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Preocupante. Más de 30 familias pasan la noche en la intemperie, precisamente a lado de la ribera del río Chillón, en el distrito de Comas, con el miedo constante de que se registre un nuevo desborde y exigen presencia de las autoridades.

De acuerdo con las imágenes captadas por Exitosa, hay cartones y frazadas en el suelo para que puedan dormir, entre otras pertenencias. Además, se pudo conocer que, entre las personas que se encuentran en estas condiciones, hay adultos mayores y niños.

Muchos de los vecinos habían sido desalojados de las carpas instaladas en una loza deportiva por la Municipalidad de Comas, debido a que no estaban empadronados. Mientras que otros se albergaron cerca de la zona en riesgo porque temen que se roben sus pertenencias.

"En la madruga se ha cargado el río nuevamente. Estamos durmiendo con miedo, no tenemos a donde ir. El alcalde no nos ha brindado apoyo hasta el momento, lo único es el refugio, pero la verdad no quiero ir porque nos desalojaron de ahí con mi pequeño, mi hermano y su bebé, porque no estábamos empadronados", señaló una madre de familia.

También mencionó que en dicho lugar era muy pequeño para todas las personas damnificadas. Asimismo, indicó que se ha organizado una pequeña olla común a fin de alimentar a sus niños en medio de la emergencia climatológica.

Exigen presencia del alcalde Comas

En comunicación con Exitosa, la vecina cuestionó que ninguno de los alcaldes, de Lima y Comas, hayan acudido al lugar para ofrecer ayuda humanitaria, y se mostró agradecida con algunos empresarios que sí se acercaron a la zona.

"Empresarios nos han traído calaminas para usarlo como techo (...) estamos haciendo una olla común todos los días, pero ni el alcalde de Lima ni de Comas vienen, una vez vinieron para la foto, pero para un proyecto que ni siquiera sabemos si está aprobado", aseveró.

Finalmente, los vecinos brindaron a Exitosa un número de teléfono para quienes estén dispuestos a ofrecer su apoyo, de manera voluntaria: 912 196 475.

Río Chillón

Hace dos días, varias familias resultaron afectadas por el desborde del río chillón, a causa de las intensas lluvias que vienen azotando al país, como parte del fenómeno denominado Ciclón Yaku.

Ante ello, las autoridades del distrito tomaron la decisión de trasladar a los que resultaron damnificados hacia una losa deportiva aledaña para salvaguardar la integridad de las personas que perdieron sus pertinencias a causa de las recientes precipitaciones.