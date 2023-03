SJL: Gobierno de Taiwán y Exitosa entregan alimentos a olla común 'Niños guerreros de Jesús'

13/03/2023 / Exitosa Noticias / Salva una olla

Noble gesto. El Gobierno de Taiwán realizó una nueva donación y entregaron una gran cantidad de alimentos a una olla común Niños Guerreros de Jesús de la agrupación familiar 12 de Diciembre. Este pequeño equipo conformado por madres de familia ayuda cada día a 110 personas en San Juan de Lurigancho (SJL).

Así fue la entrega de víveres

Estos preciados insumos fueron entregados esta mañana por el equipo de Exitosa luego de que la olla común no pudiera hacer uso de su propia cocina ante la falta alimentos. Según cuentan estas valerosas madres de familia, no contaban con los recursos económicos suficientes para poder solventar los gastos de los ingredientes necesarios para cocinar.

Por eso, el Gobierno de Taiwán decidió ser parte de este equipo y apoyar con esta donación. Y es que, de esta manera, su suman a la historia de esta agrupación familiar que no se queda de brazos cruzados ante la adversidad y la falta de intervención de las autoridades.

"Quiero agradecer a los amigos de Taiwán por esta ayuda que ha llegado hoy, porque ha llegado justo cuando no teníamos ni aceite, ni arroz. Hoy pensábamos hacer cualquier guiso porque no tenemos arroz y el pollo es un lujo comerlo", dijo una madre de familia muy agradecida.

Atraviesan un momento difícil

Los integrantes de esta olla común comentaron a Exitosa que están atravesando una situación difícil. No solo porque no pueden adquirir alimentos, sino también porque no tienen gas, lo cual dificulta la preparación de comida para las 110 personas que almuerzan y desayunan en este lugar.

"El gas está muy caro, tenemos que usar la leña. Tenemos una cocina, pero qué hacemos con la cocina si no tenemos gas", contó a Exitosa

Lo más importante son los niños

Gracias a esta donación que es parte de la campaña "Salva una olla", los miembros de esta agrupación familiar podrán contar con los ingredientes necesarios para cocinar para cada uno de ellos, especialmente los adultos mayores y los niños.

"Priorizamos nuestros niños. Son 65 los que tenemos que alimentar. A eso le debemos sumar nuestros adultos mayores", dijo un madre de familia.

De hecho, los propios niños no pudieron ocultar su felicidad y agradecieron al Gobierno de Taiwán y Exitosa por esta entrega. Además, les pidieron a las autoridades de SJL que los apoyen de igual manera para poder ayudar a todos los integrantes de esta olla común.