Coronel PNP Víctor Revoredo pide paciencia y asegura que tienen identificados a los extorsionadores

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la PNP, coronel Víctor Revoredo, aseguró que su equipo de trabajo tiene plenamente identificados a los extorsionadores que han causado zozobra en el país. Por ello, pidió paciencia a la población, remarcando que habrán resultados.

De la defensiva a la ofensiva

Con la creación de la División contra Extorsiones, liderada por el coronel Víctor Revoredo, se ha empezado a trabajar para dar con los cabecillas de las bandas extorsivas. Sin embargo, los resultados no se darán de forma inmediata e insta a la ciudadanía a tener calma.

"Estamos avanzando en esta decisión histórica tomada por el presidente de la República en concordancia con el Ministro del Interior y las estrategias sabe que son de carácter reservado. Pedimos paciencia a la población y vamos a tener resultados, le estoy hablando de 20 detenidos en lo que va de la gestión, sostuvo el coronel.

El coronel Víctor Revoredo hablando sobre el tema de las extorsiones.

Con respecto a cómo está conformado su grupo de trabajo, precisó que efectivos provenientes de otras unidades se integrarán. Además, comentó que ya han comenzado a reconocer a los presuntos autores intelectuales de los hechos delictivos que se están suscitando, sobre todo en el sector transporte.

"Personal proveniente de la División de Secuestros. Están viniendo efectivos de grandes unidades similares porque tenemos que formar cuadros. Tenemos identificación de los blancos objetivos atentando contra los bienes jurídicos más preciados como es el transporte. Tenemos identificados gracias a los trabajos de inteligencia", manifestó.

Criminalidad está mapeada en el país

El flamante jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la PNP, coronel Víctor Revoredo, indicó que la Policía tiene mapeado todo lo relacionado a criminalidad en el país. "Para derrotar al enemigo tenemos que conocerlo", precisó.

"La PNP tiene toda una cronología, un mapeo a través de las diferentes unidades de inteligencia como la Dirincri, Dirin, Digemin y la Dini. En todos los estamentos ya se tiene el diagnóstico situacional que permite tomar decisiones. Para derrotar al enemigo tenemos que conocerlo. El origen de esta extorsión, tiene una data conocida", aseveró.

Con las declaraciones del coronel PNP Víctor Revoredo, se llegó a conocer que los extorsionadores que vienen ganándole la guerra al Estado ya han sido identificados. Ante ello, pidió a la ciudadanía que tenga paciencia para que los resultados positivos se vayan presentando.