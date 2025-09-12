Tragedia en Haití: Al menos 42 personas resultaron fallecidas por bandas armadas

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Momentos de zozobra se viven en Haití luego que producto de las bandas armadas, al menos 42 personas resultaran fallecidas en la localidad de Laboderie, a 40 kilómetros al norte de Puerto Príncipe, capital del país centroamericano.

Tragedia en Haití

La coalición armada Viv Ansanm fue quien perpetró el sangriento ataque, de acuerdo a información vertida por la autoridad local, Baptiste Joseph Louis, este viernes 12 de septiembre. Cabe indicar que, el trágico hecho segín indicó Baptiste se suscitó el jueves.

Además, el trágico hecho se dio luego que las fuerzas del orden y las brigadas de autodefensa locales repelen altercados en Laboderie debido a que retornaron a la zona en mención. Vale decir que la matanza es la enémisa que se suscita tras el descontrol absoluto en el que está enfrascado la nación caribeña.

Asimismo, según informó Baptiste Joseph los cadáveres fueron abandonados en el lugar, algunos devorados por perros, mientras que muchos supervivientes huyeron. Al respecto la ONG Collectif Défenseurs Plus ha denunciado este viernes, tras la masacre, una "nueva ola de violencia mortal" y ha reclamado la responsabilidad del Estado.

La causa sería por represalías

"El 11 de septiembre de 2025, en la comuna de Cabaret, unas 40 personas fueron ejecutadas en represalia por la muerte del jefe de la banda, Vladimir, y otros miembros de su grupo, quienes murieron durante un enfrentamiento con las fuerzas del orden el pasado 7 de septiembre", manifestó la organización.

Además, la ONG Collectif Défenseurs Plus ha revelado que el terrible hecho de sangre no solo fue el único altercado durante el úlltimo jueves. En tal sentido, indicaron que los criminales incendiaron varias casas y otros bienes de los habitantes de esta localidad.

"Estas ejecuciones, cometidas sin discernimiento, reflejan una lógica de venganza bárbara contra una población indefensa y tolerada por las autoridades estatales", han informado.

Vale señalar que, además de la localidad de Laboderie, el Bajo Artibonite ha sido otro punto que ha sido víctima de la violencia en Haití. En dicho lugar se han intensificado ataques con el obejtivo de controlar las carreteras y las comunicaciones.

Desde principios de 2025, el departamento del Centro ha registrado un aumento de más del 100% en el número de desplazados internos como consecuencia de la violencia en los municipios de Mirebalais y Saut d'Eau, de acuerdo a los datos del colectivo.

