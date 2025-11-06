División de Investigación de Extorsiones de PNP podría ser el legado de Jerí, según expresidente INPE

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El expresidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Wilfredo Pedraza, destacó la creación de la División de Investigación de Extorsiones en la Policía Nacional del Perú y consideró que podría convertirse en el legado del mandatario José Jerí.

Se debe fortalecer grupo

En entrevista para Canal N, el extitular del INPE resaltó el accionar de Jerí durante su primer mes como presidente, considerando que ha generado un dinamismo en la lucha contra la inseguridad. Ello acompañado de gestos políticos y material fotográfico de su accionar, lo que saludó.

"Participar en temas operativos suena muy bien para la población y por eso la aceptación, y me parece extraordinario en una primera etapa. Tiene que ir de la mano con acciones concretas que permitan enfrentar a la delincuencia y creo que de todo lo que se ha anunciado, yo recojo la creación de una dirección especial contra la extorsión", resaltó.

Para Pedraza, se debe focalizar los esfuerzos en esta división, consideró una buena medida el estado de emergencia y señaló que no espera que se declare un estado de sitio o toque de queda por su impacto negativo.

"Creo que el foco tiene que estar en fortalecer esa dirección, em asignarle personal, recursos, logística, dinero para hacer inteligencia, tecnología, (...) trabajemos con lo que se tiene pero redireccionemos lo que se tiene a esa nueva dirección. Yo creo que trabajando sin plazo habrán resultados importantes y me atrevo a decir que si esa unidad se crea y fortalece, podría ser el legado del presidente Jerí", afirmó.

Restricciones en penales debe ser focalizada

El exjefe INPE señaló que la regla universal para el control en los penales, son las requisas y hasta apagones, pero la suspensión de visitas es una medida que no suele ser bien aceptada por los internos. Así lo consideró al conocer el intento de motín en el penal de Ancón I por reos que exigían sus visitas.

En esa línea, mencionó que quizá estas medidas deberían ser aplicadas en los internos de mayor peligrosidad, pues no todos los prisioneros significan algún peligro. Por ello, descartó la declaratoria de emergencia del INPE, pues además, en el corto tiempo de gobierno, no se podrían hacer muchos cambios.

"En todo caso, focalizar las restricciones para presos de alta seguridad, no para todos y creo que cuando la receta es universal se afectan a muchísimos jóvenes a más de 30 mil que están presos hoy y que no necesitan estas restricciones ni significan ningún peligro. En esa línea declarar en emergencia [el INPE] no me parece una idea adecuada", señaló.

