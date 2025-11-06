China permite que peruanos puedan viajar sin la necesidad de visa hasta diciembre de 2026

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Embajada de China anunció la extensión del permiso de visado chino para el Perú y otros países. Bajo esta medida, muchos peruanos se beneficiarán del trámite y lograrán viajar a la potencia mundial de oriente.

Permiso hasta diciembre de 2026

La Cancillería de China informó de que el Perú se encuentra en la lista de 45 países beneficiados por tal disposición del Ministerio de Asuntos Exteriores. Tal medida se inscribe como un fortalecimiento de intercambios amistosos entre China y los países seleccionados.

De esta manera, desde el lunes 3 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026, los ciudadanos peruanos tendrán la facilidad de viajar hacia el territorio oriental sin la necesidad de portar visa para el ingreso al país, solo será necesario presentar el pasaporte ordinario.

"China ha decidido prorrogar hasta las 24:00 horas del 31 de diciembre (hora de Beijing) la política unilateral de exención de visado chino para ciudadanos de 45 país, entre ellos el Perú", indicaron.

Los ciudadanos que tienen permitido el ingreso solo será bajo motivos de negocios, turismo, visita familiar, intercambio y tránsito. La estancia máxima permitida es por un periodo de 30 días.

Para todos los otros casos, los visitantes deberán contar con un visado obligatorio para poder ingresar al país asiático.

¡Aviso sobre la prórroga de la política de exención de visado chino al Perú y otros países! pic.twitter.com/T5Vgfjhdfa — Embajada de China en el Perú (@ChinaEmbPeru) November 4, 2025

Entre los países que también gozan de tal exoneración se encuentran: Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España, Suiza, Irlanda, Hungría, Austria, Bélgica, entre otros países de Europa. Desde América del Sur se incluye a Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, además de Perú.

De esta manera, los ciudadanos peruanos solo necesitarán del pasaporte ordinario para viajar hacia China.

¿Cómo solicitar tu pasaporte?

Para solicitar tu pasaporte, de la forma regular, se debe pagar S/120.90 a través de Pagalo.pe (código 01810) o de forma presencial. Se recuerda que el documento tiene una vigencia de 10 años para mayores de 18 años, según lo comunica la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Una vez pagado, se debe solicitar una cita en Migraciones, eligiendo la sede. Al conseguir una citase debe acudir con el Documento Nacional de Identidad (DNI), junto con el pago presentado inicialmente.

Posteriormente, se dará acabo la cita programada en donde se aprobará la solicitud presentada. En la cita se informará el día de recojo del pasaporte.

