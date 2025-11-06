División contra extorsiones de la PNP contará con oficiales probos, señala Víctor Revoredo

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el anuncio y creación de una nueva División de Investigación de Extorsiones encabezada por coronel PNP Víctor Revoredo Farfán, el líder policial remarcó la importancia de contar con personal "probo" y calificado para integrar esta agrupación contra el crimen.

Ante la duda que se genera en cómo se conformará este personal policial y bajo qué criterios serán evaluados, Revoredo señaló que el diagnóstico situacional de la institución ayudará a segregar a policías de diferentes unidades cuyo perfil se ajuste al estándar que se requiere.

¿Qué será diferente?

El coronel mencionó haber evaluado diversas estrategias durante su estancia en Chile, las cuales planea implementar en el Perú para lograr resultados rápidos.

Sin embargo, no entró en detalles sobre las acciones que el grupo especializado alista para actuar por tratarse de información de carácter reservado.

"Pedimos paciencia a nuestra querida población. Vamos a tener resultados", remarcó.

¿Cómo se conformará esta unidad especializada?

El jefe policial informó que actualmente se ha iniciado la convocatoria para la conformación de lo que llama "el núcleo duro", dirigido al personal de la División de Investigación de Secuestros.

Además, reveló que se viene trabajando con personal de la Unidad de Inteligencia para identificar a las cabezas de las organizaciones criminales que atentan contra el sector transporte.

"Venimos entablando los blancos objetivos. Tenemos identificación de estos irrecuperables que han traicionado al Perú atentando contra los bienes jurídicos más preciados como es el transporte, a nuestros hermanos transportistas. [...] Los vamos a capturar."

En esa línea, señaló que, bajo supervisión de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, se establecerán los parámetros para elegir al equipo que conforme la unidad contra le extorsión y que los mismos no cuenten con antecedentes que comprometan su credibilidad.

"Esperamos que no tengan ni siquiera la mínima idea de quererse enfrentar a nosotros", advirtió.

Con ello, el coronel Revoredo asegura que con el personal capacitado, los resultados en la lucha contra la ola de extorsiones se verán reflejados prontamente.