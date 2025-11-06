Víctor Revoredo: "La PNP tiene una capacidad de respuesta que está dando resultados"

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En declaraciones para Exitosa, el jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la PNP, Víctor Revoredo, destacó a su institución y a sus colegas, indicando que cuentan con "una capacidad de respuesta que está dando resultados".

Alta criminalidad en principales ciudades

En un contexto de alta criminalidad que azota las principales ciudades del Perú se observan constantes ataques a transportistas, comerciantes, bandas musicales y profesionales en general que habitan con el temor de ser víctima del sicariato.

Ante ello, el coronel PNP Víctor Revoredo afirmó que parte de la institución policial sí cuenta con una capacidad de respuesta que pueda enfrentar el poderío de diversas estructuras criminales que operan en el país. Revoredo expone parte del diagnóstico que se maneja sobre los criminales del país.

"Definitivamente hay mucho irrecuperables, que no han invertido en nada, ni en ellos, ni en sus familias, ni en su entorno, toda la vida han sido vinculados a delitos. La mayoría de los que dirigen tienen un arraigo criminal", expuso.

Entre los delitos que arrastran tales delincuentes se encuentran delitos conexos al sicariato como delitos como el patrimonio, microcomercialización de drogas, tráfico de terrenos, entre otros.

Revoredo indicó que se está trabajando en disgregar de grandes organizaciones criminales como 'Los Gallegos', 'Los Hijos de Dios', 'Los Hermanos Sicarios', 'Los Maldito de Bayóvar', entre otros.

"La Policía Nacional del Perú tiene una capacidad de respuesta que está dando resultados y nos permite, a nosotros, darnos una tarea de carácter objetivo", indicó.

En ese sentido mencionó a las diversas divisiones de la PNP como la División contra la Criminalidad Organizada a cargo del coronel Cruz Chamba, la División de Investigación de Robos a manos del coronel Juan Carlos Montufar, la División de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri a cargo del coronel Franco Moreno, el Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Greco) a cargo del coronel Roger Cano Benites, entre otros, cuya información en conjunto permitirá capturar a más cabecillas de bandas.

Criminales están identificados, indicó

Según las declaraciones del coronel Revoredo, las cabezas de las estructuras criminales están identificadas, sin embargo, estos "se resisten" a salir del entorno criminal.

A pesar de ello, señaló que estos se encuentran identificados y aseguró que, "poco a poco", conforme la División que lidera y el trabajo de inteligencia de las otras jefaturas policiales mencionadas se obtendrán mejor calidad en las capturas de tales delincuentes.

Adicionalmente, indicó que se está trabajando de la mano con Jorge Chávez Cotrina, actual coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada.