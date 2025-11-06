Betssy Chávez busca salvoconducto: Si Perú no lo aprueba, podría ir a La HAYA, según excanciller

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones para Exitosa, el excanciller Óscar Maúrtua indicó que el Estado peruano debe aprobar el salvoconducto de Betssy Chávez para su asilo en México. De no hacerlo, podría afrontar una demanda en la Corte Internacional de La Haya.

Conflicto escalaría a La Haya

En ese sentido, indicó que el asilo es uno de los derechos humanitarios más sensibles y responde a un pedido humanitario donde se verifica que la integridad del solicitante se encuentra en riesgo.

Por ello, si actualmente Betssy Chávez lleva un proceso judicial en el Perú este queda relegado tras la aceptación de México. "Considera que esta expuesta ella a una inminente situación, ergo ya no se toma en consideración si tiene situaciones pendientes con la justicia", expone Maúrtua. De esta manera, al gobierno peruano le competería otorgar tal pedido.

"Al Perú, por el mismo mandato de este tratado le compete otorgar el salvoconducto que es un documento que acredita que ella puede salir, es un documento nacional de identidad que, transitoriamente le permite la salida a México", señaló.

Sin embargo, en el caso de que Perú no otorgue el salvoconducto a la ex premier del gobierno de Pedro Castillo, se podría dar paso a una discrepancia internacional. En este caso, México podría hacer una demanda, entre otros. "Algunos pronunciamientos en el Consejo de la OEA, de ahí pasar a Naciones Unidas y de ahí, potencialmente, ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya", refirió el excanciller.

Descarta ingreso a embajada de México

Maúrtua indicó que sería un error no otorgar el salvoconducto y calificó como "descabellado" la propuesta emitida por el congresista Edward Málaga de ingresar a la fuerza a la sede de la embajada de México en Perú para detener a Betssy Chávez.