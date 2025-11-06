Incendio en La Victoria: Bomberos controlan el fuego al interior de depósito en jirón Saénz Peña

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Se registró un incendio al interior de una antigua vivienda ubicada en la cuadra 13 del jirón Saénz Peña en La Victoria. Al menos siete unidades de bomberos llegaron hacia el punto para controlar el incendio.

Incendio en La Victoria

Alrededor de las 18:00 horas del jueves 6 de noviembre se reportó el inicio de un incendio al interior de una vivienda en La Victoria. La vivienda afectada sería de material noble lo que habría contribuido al incendio. Se presume que al interior del domicilio funcionaba como un depósito de materiales prefabricados.

Según la información proporcionada por un miembro del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, el origen del incendio se dio en el segundo piso del inmueble. "Se prendió en el segundo piso de este solar", precisó para Tv Perú.

Al lugar se acercaron, al menos, 7 unidades de bomberos que lograron intervenir rápidamente en el lugar. Gracias a ello, el incendio pudo ser confinado y no tendría implicancia en las viviendas antiguas.

Los bomberos tuvieron que hacer uso de una escalera para apagar el incendio desde la vía. Como se mencionó, la casa de estructura noble podría haber puesto en mayor peligro a los bomberos voluntarios.

Según la última actualización del incendio, no se reportaron heridos, ni personas afectadas directamente por el fuego; ni desde el interior del depósito ni desde las viviendas contiguas. Sin embargo, los vecinos de la zona aguardan a que el siniestro pueda ser finalmente controlado.

Incendio continúa en atención

Según la Oficina de Tecnología y Comunicaciones de la Dirección de Comunicaciones el siniestro continúa en atención, más este no tendría una mayor extensión hacia otras zonas.

Incendios continúan alarmado a la ciudadanía

Hace pocos días, el pasado 3 de noviembre se registró un nuevo incendio de código 2 en Puente Piedra en la calle Los Sauces, urbanización La Ensenada, a la altura del kilómetro 39 de la Panamericana Norte.

El incendio de mayores magnitudes afectó a dos fábricas de producción de colchones y otra a un almacén de baterías. Al lugar se apersonaron 15 unidades de bomberos, lo que evidenció el poderío de las llamas.

Anteriormente, también se han registrado otros incendio alrededor de toda la capital, principalmente en La Victoria, Cercado de Lima, San Juan de Miraflores, entre los que presentaron mayores incidencias.

Como se sabe, la época de fiestas por Navidad y Año Nuevo se presentan mayores emergencias por incendio ante el alto consumo de energía eléctrica y/o un mal manejo de esta.