México rechaza que Perú haya declarado como persona non grata a Claudia Sheinbaum: "Está motivada por planteamientos falsos"

El deterioro de las relaciones internacionales entre Perú y México sigue creciendo. Esta vez, la nación azteca, a través de un comunicado oficial vía X (antes Twitter) rechazó categóricamente la declaratoria de persona non grata formulada y aprobada por el Congreso de la República del Perú contra Claudia Sheinbaum, gobernante del Estado Mexicano.

El Gobierno de México rechaza la declaración de persona non grata contra la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, aprobada por el Congreso de Perú en esta fecha, al estar motivada por planteamientos falsos.



México no ha intervenido en modo...

No hay injerencia

En la publicación, el Gobierno mexicano alegó que la medida ha sido formulada desde "planteamientos falsos" que responden al asilo político otorgado en favor de Betssy Chávez, lo que ha sido considerado por las autoridades peruanas como un acto de injerencia política.

México remarca que tal intromisión no existe y que el refugio otorgado a la expremier de Pedro Castillo se ha apegado al derecho internacional.

México reitera que la concesión de asilo político a la ciudadana Betssy Betzabet Chávez Chino se decidió en estricto apego al derecho internacional aplicable en la materia, el cual resulta vinculante tanto para México como para Perú", se lee.

Asimismo, la cancillería subrayó, una vez más, que la Asamblea General de la ONU tiene establecido al asilo como un acto humanitario y no debe interpretarse como un acto hostil.

"La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha declarado que el asilo político es un acto pacífico y humanitario, que no puede ser considerado inamistoso por ningún otro Estado", concluye el comunicado.

Repudio oficial

Como se recuerda, en septiembre la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del Perú aprobó una moción para declarar a Sheinbaum Pardo como persona non grata, la cual fue aprobada y solo quería la ratificación en el Pleno del Congreso.

#CongresoInforma | Comisión de Relaciones Exteriores aprobó moción para declarar persona non grata a Claudia Sheinbaum, presidenta de México.



🔗Nota completa: https://t.co/eBA8u6OTgR pic.twitter.com/GadRLTDHf8

Sin embargo, con el asilo de Betssy Chávez y el quiebre de relaciones diplomáticas oficiado por el Ejecutivo, el Parlamento terminó de aprobar la iniciativa, no sin intentos de defensa por congresistas de izquierda hacia la cuestionada medida del Gobierno mexicano.

¡NON GRATA! ❌ La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido declarada persona non grata por el Congreso Peruano, debido a su inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú. Así lo destacó @Frospigliosi, presidente encargado del Congreso de la República. 🇵🇪 pic.twitter.com/iMlYdUkeIl

Con esta declaratoria, la enemistad oficial de los países latinoamericanos sigue en aumento, a la espera de qué otro movimiento tensará más la delgada cuerda que trata de mantener las relaciones bilaterales.

Mientras tanto, se espera también a que el Gobierno peruano defina este viernes si otorga o no el salvoconducto para Chávez Chino.