Barranca: Hallan cadáver de colectivero que fue reportado como desaparecido en Pativilca

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un colectivero, que había sido reportado como desaparecido, fue hallado sin vida en Barranca. Según reportes preliminares, el cuerpo presenta signos de ataque con arma punzocortante.

Hallado tras días desaparecido

La angustia de una familia en el distrito de Supe (Barranca) terminó de la peor forma: agentes de la División de Investigación de Alta Complejidad (DIVIAC) hallaron el cuerpo sin vida de un hombre en una zona descampada del sector Virgen de las Mercedes.

Cabe señalar que, este hallazgo se realizó cuando la Policía, haciendo uso de equipos de alta tecnología, realizaba labores de búsqueda de un colectivero que había sido reportado como desaparecido hace tres días atrás.

La identidad de la víctima es Eduardo Ccanque Flores, fue encontrado en un canal de regadío generando una gran conmoción producto de la intensa búsqueda que estuvieron realizando sus familiares.

La confirmación del cadáver se llevó a cabo por la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, por lo que las primeras diligencias apuntaron a que se trataba del mencionado conductor de transporte público.

Peritos de criminalística y el fiscal de turno se encuentran en la zona para las diligencias correspondientes, determinar la causa de muerte e iniciar la investigación que esclarezca las circunstancias de este trágico suceso.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Un colectivero, que había sido reportado como desaparecido, fue hallado sin vida en Barranca. Según reportes preliminares, el cuerpo presenta signos de ataque con arma punzocortante.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD -... pic.twitter.com/qkZyCVSfbq — Exitosa Noticias (@exitosape) November 7, 2025

Noticia en desarrollo...