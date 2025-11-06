RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Subraya función

PNP tiene nueva división contra extorsiones: José Jerí lidera estrategia, señala Víctor Revoredo

Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la PNP, resaltó que el presidente José Jerí lidera estrategia contra extorsiones.

José Jerí lidera estrategia contra extorsiones, señala Víctor Revoredo
José Jerí lidera estrategia contra extorsiones, señala Víctor Revoredo (Foto: Composición Exitosa)

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 06/11/2025

Síguenos en Google News Google News

En diálogo con Exitosa, el jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la PNP, Cnel. Víctor Revoredo, aseguró que el presidente de la República, José Jerí, está liderando las estrategias en la lucha contra la criminalidad. "Estamos trabajando", comentó. 

La presencia del presidente

El panaroma en Lima es crítico ante la ola delictiva que cada vez parece aguizarse como medida de respuesta se ha formado una nueva división en la Policía Nacional del Perú (PNP) a fin de combatir las extorsiones.

Bajo esa premisa, se le consultó al Coronel PNP Víctor Revoredo, cómo es que se piensa trabajar de manera efectiva y que sobre todo dé resultados debido a que la situación se torna inmanejable.

Al respecto, resaltó que quien lidera esta estragia para combatir este tipo de actos delictivos es el presidente José Jerí y que desde la creación de esta nueva área de la Policía ya se encuentran trabajando "en ejecución administrativa y operativa gracias al trabajo articulado de prevención, invfestigación e inteligencia".

Además, reveló que gracias a ello ya se tienen "20 personas intervenidas" con el diagnóstico situacional de la extorsión. "Gracias a la intervención muy prolija del personal de la Séptima Región al mando del General Monroy es que la Región Policial Fiscal Judicial de Lurín es que se ha intervenido a 17 personas vinculadas a temas extorsivos en la modalidad de contrucción civil", añadió.

Incendio en La Victoria: Bomberos controlan el fuego al interior de depósito en jirón Saénz Peña
Lee también

Incendio en La Victoria: Bomberos controlan el fuego al interior de depósito en jirón Saénz Peña

Adicionalmente, señaló que se atraparon otros tres facinerosos en la jurisdicción del Distrito Policial Fiscal Judicial de Ventanilla, estos sujetos trabajaban en la seguridad extorsiva de obras.

¿Qué es lo que cambiará?

En otro momento, Revoredo se refirió sobre el cambio que podrá verse tras el trabajo de la División de Investigación de Extorsiones de la PNP, la cual lidera y cómo es que está manejando este grupo de trabajo.

"La Policía Nacional del Perú tiene toda una cronología, tiene un mapeo a través de las diferentes unidades de inteligencia como es la División de Inteligencia de la Dirincri, la DIRIN, la DIGEMIN, la DINI, en todos los estamentos ya se tiene diagnóstico situacional", sostuvo.

China permite que peruanos puedan viajar sin la necesidad de visa hasta diciembre de 2026
Lee también

China permite que peruanos puedan viajar sin la necesidad de visa hasta diciembre de 2026

Se concluye que, Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la PNP, subrayó que el presidente de la República, José Jerí, lidera estrategia para combatir a la extorsiones.

Temas relacionados criminalidad José Jerí Víctor Revoredo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA