PNP tiene nueva división contra extorsiones: José Jerí lidera estrategia, señala Víctor Revoredo

En diálogo con Exitosa, el jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la PNP, Cnel. Víctor Revoredo, aseguró que el presidente de la República, José Jerí, está liderando las estrategias en la lucha contra la criminalidad. "Estamos trabajando", comentó.

La presencia del presidente

El panaroma en Lima es crítico ante la ola delictiva que cada vez parece aguizarse como medida de respuesta se ha formado una nueva división en la Policía Nacional del Perú (PNP) a fin de combatir las extorsiones.

Bajo esa premisa, se le consultó al Coronel PNP Víctor Revoredo, cómo es que se piensa trabajar de manera efectiva y que sobre todo dé resultados debido a que la situación se torna inmanejable.

Al respecto, resaltó que quien lidera esta estragia para combatir este tipo de actos delictivos es el presidente José Jerí y que desde la creación de esta nueva área de la Policía ya se encuentran trabajando "en ejecución administrativa y operativa gracias al trabajo articulado de prevención, invfestigación e inteligencia".

Además, reveló que gracias a ello ya se tienen "20 personas intervenidas" con el diagnóstico situacional de la extorsión. "Gracias a la intervención muy prolija del personal de la Séptima Región al mando del General Monroy es que la Región Policial Fiscal Judicial de Lurín es que se ha intervenido a 17 personas vinculadas a temas extorsivos en la modalidad de contrucción civil", añadió.

Adicionalmente, señaló que se atraparon otros tres facinerosos en la jurisdicción del Distrito Policial Fiscal Judicial de Ventanilla, estos sujetos trabajaban en la seguridad extorsiva de obras.

¿Qué es lo que cambiará?

En otro momento, Revoredo se refirió sobre el cambio que podrá verse tras el trabajo de la División de Investigación de Extorsiones de la PNP, la cual lidera y cómo es que está manejando este grupo de trabajo.

"La Policía Nacional del Perú tiene toda una cronología, tiene un mapeo a través de las diferentes unidades de inteligencia como es la División de Inteligencia de la Dirincri, la DIRIN, la DIGEMIN, la DINI, en todos los estamentos ya se tiene diagnóstico situacional", sostuvo.

Se concluye que, Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la PNP, subrayó que el presidente de la República, José Jerí, lidera estrategia para combatir a la extorsiones.