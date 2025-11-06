Invasión de ratas en El Agustino: Vecinos denuncian presencia de roedores tras colapso de desagüe

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La reconstrucción de pistas y veredas en un asentamiento humano de El Agustino, por parte de la municipalidad, ha ocasionado que las tuberías de desagüe colapsen. Por tal razón, de acuerdo a los vecinos, estos trabajos han desencadenado que existan fallas en las conexiones, aniegos y la aparición de ratas.

Roedores alertan a residentes

Este jueves 6 de noviembre un informe de Latina Noticias dio a conocer el malestar de residentes del asentamiento humano Villa Hermosa tras obras públicas que viene realizando allí la Municipalidad de El Agustino.

Se conoció que en octubre la comuna distrital inició con la remoción y mejoras tanto en pistas como en veredas dejando un gran tumulto de tierra como parte de estos trabajos.

Sin embargo, las consecuencias se suscitarían dos semanas atrás de acuerdo a lo manifestado por los vecinos. Resulta que las maquinarias que cuentan con un gran peso terminaron por romper las tuberías de desagüe, las cuales tendrían gran cantidad de años de antigüedad.

Ello desencadenó que se hayan atascado y colapsado, pero lo más grave es que producto de ello ahora se encuentran en alerta debido a que están siendo invadidos por ratas.

El malestar de los vecinos de Villa Hermosa

Una de las residentes manifestó que si bien nadie está objetando la obra pública, si reclaman que se desarrolle de manera óptima. "Miren cómo estamos viviendo, ha colapsado el desagüe", cuestionó la mujer.

Asimismo, reveló que la problemática fue comunicada al alcalde Richard Soria, inclusive que el desagüe tenía más de 50 años de antigüedad. Afirmó, que la maquinaria ha arrasado también con plantas y ha levantado todo lo que estaba alrededor. También, lamentó que se haya tirado desmonte y piedras.

Por su parte, otro vecino señaló que hay una tubería de gas y el cableado eléctrico de los postes de alta tensión. "Es un peligro, una bomba de tiempo ese cableado", expresó.

"Quién vive sin agua? Nadie vive sin agua. Estamos con baldes, no nos avisan cuándo se corta, rompen tubería, la pegan al instante, pero están mal pegadas", manifestó otra residente con indignación. En tal sentido, acotó que las ratas "salen todo el día" y que el olor emanado "es horrible".

Una adulta mayor señaló que "es difícil caminar por la zona". Además, se conoció que la obra dura seis meses por lo que recién culminaría a mediados de febrero de 2026.

En resumen, vecinos del asentamiento humano Villa Hermosa expresaron su malestar tras una invasión de ratas producto del colapso de desagüe por obras de la Municipalidad de El Agustino.