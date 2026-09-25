Corte de AGUA el 26 de septiembre: verifica qué distritos de Lima se verán afectados, según Sedapal

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Distritos de Lima se verán afectados con el corte de agua programado para el sábado 26 de septiembre. Conoce qué zonas se verán afectadas y en qué horarios, según el último reporte de Sedapal.

Corte de agua en Lima: cronograma de interrupción temporal

El miércoles 23 de septiembre, el corte de agua programado en Lima afectará diversas zonas como parte del plan de mantenimiento preventivo del sistema de almacenamiento, según reveló Sedapal en un comunicado compartido a través de su canal de difusión de WhatsApp.

De acuerdo a la empresa, el motivo es poder seguir optimizando el suministro y brindar un servicio de calidad. En ese sentido, ante el anuncio de la interrupción temporal del recurso hídrico, instó a sus usuarios a tomar medidas previsionales desde ya como almacenar agua en recipientes limpios.

¿En qué distritos será el corte de agua el 23 de septiembre?

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el sábado 26 de septiembre:

Por ello, los vecinos de los distritos comprendidos en el cronograma de Sedapal deberán tomar sus precauciones y organizar sus actividades durante las horas en las que se ejecutará el corte del servicio de agua potable el 26 de septiembre.

Lurigancho

Sedapal programó una primera interrupción para el sector 138, desde las 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. del sábado 26 de septiembre.

Entre las áreas comprendidas figuran la Asociación de Propietarios de la Urbanización Gramalote - E_Ñaña , además del cuadrante conformado por C.P. La Panteona, Calles 1, 2 y 3, avenida Alameda del Panteón, calle Los Pinos, P.J. Independencia y PS 11, 14 y 16 .

, además del cuadrante conformado por . Asimismo, otro aviso de Sedapal contempla una interrupción en el mismo distrito y sector, pero con un horario diferente. En este caso, el corte se iniciará a la 1:00 p. m. y culminará a las 11:50 p. m.

Las localidades comprendidas en este segundo comunicado son la Asociación de Propietarios de la Urbanización Gramalote - E_Ñaña, además del A.H. Alto Perú, PS Los Pinos y PS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 18.

Corte de agua

San Martín de Porres

los comunicados señalan que el suministro será interrumpido desde las 12:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. , también debido a la limpieza de reservorios.

, también debido a la limpieza de reservorios. Una de las zonas afectadas comprende el A.H. Nueva Jerusalén del Paraíso, A.H. Villa Isolina y la Asociación de Pobladores Huerta del Paraíso . El aviso corresponde al sector 255 .

. El aviso corresponde al . Otro comunicado para el mismo distrito y sector incluye la Asociación de Vivienda del Programa Las Palmeras, Asociación Residencial Tayacaja SMP, Asociación de Vivienda Casuarinas del Norte II etapa, Programa Vivienda San Cristóbal, Programa Vivienda Señor de Muruhuay y Programa Vivienda SUTEASALUD.

Corte de agua

Ante estas interrupciones, los usuarios deben tomar previsiones y almacenar agua en recipientes limpios para cubrir sus necesidades durante el periodo establecido. Sedapal también recuerda que los usuarios pueden comunicarse con el Aquafono al (01) 317-8000 y tener a la mano su número de suministro para realizar consultas.