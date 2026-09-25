Luto en el fútbol nacional: fallece jugador de la selección peruana de futsal Down tras alcanzar el tercer puesto en mundial

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol nacional se viste de luto luego de conocerse el fallecimiento de un joven jugador que integró la selección peruana de futsal Down. La noticia fue confirmada por la Federación Peruana de Fútbol generando gran consternación en su familia, allegados así como en la comunidad deportiva que lo conoció y siguieron de cerca su carrera.

Fallece seleccionado nacional de futsal Down: ¿de quién se trata?

El último jueves, 24 de septiembre, el máximo ente regulador del fútbol peruano utilizó sus canales oficiales para comunicar sobre el reciente deceso del futbolista Pierre Espino Salas, deportista de Colectivo Down Perú e integrante de la selección nacional de futsal Down,

El citado deportista apodado como la 'Muralla' defendió los colores del combinado patrio de futsal Down y jugaba en el Empate FC. En el mensaje, la institución también extendió su pésame a sus familiares por lo sucedido.

"La Federación Peruana de Fútbol expresa sus más sentidas condolencias a los familiares de quien en vida fuera Pierre Espino Salas, deportista de Colectivo Down Perú e integrante de la selección nacional de futsal Down. Elevamos una oración por su eterno descanso y nos unimos a su familia y amigos en estos momentos de profundo dolor", se lee en un poste de Instagram.

Cabe señalar que no se precisó cuáles fueron las causas de la muerte del futbolista nacional de la Blanquirroja. Inclusive hace dos días, Pierre junto a sus compañeros de la selección peruana de futsal Down hicieron historia al conquistar la medalla de bronce en el Mundial Futsal Down 2026, luego de vencer por 3-2 a México en el partido por el tercer lugar y cerrar una destacada participación internacional.

Reacciones tras la muerte del jugador peruano

La inesperada muerte del futbolista generó de inmediato diversas reacciones y pronunciamientos en instituciones que lo conocieron de cerca. Una de ellas fue la Federación Deportiva Nacional de Personas con Síndrome de Down que un días antes del lamentable hecho ya había pedido oraciones por la salud del apodado como 'Muralla'.

"Se nos fue un guerrero, un compañero, un hijo, un amigo que defendió la rojiblanca con alma, vida y corazón hasta el último minuto. Pierre nos enseñó lo que es la garra, la alegría y el amor incondicional por esta camiseta. Tu sonrisa quedará por siempre en cada cancha", expresaron en redes sociales.

El IPD y el Colectivo Down Perú también se sumaron a la despedida del jugador dedicándole sentidos mensajes en los que además extienden sus sentidas condolencias a los deudos del joven talento.

De esta manera, el futbolista Pierre Espino Salas pudo darle una última alegría a la Bicolor antes de que partiera de este mundo cerrando una importante participación en Mérida y consiguió una nueva medalla para el deporte nacional en una competencia internacional.