Confiep pide al Congreso acelerar debate de facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) exhortó al Congreso a evaluar con rapidez y responsabilidad el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo.

El gremio empresarial consideró que el país necesita medidas concretas para enfrentar la inseguridad ciudadana, el fenómeno El Niño y la reactivación económica.

Solicitan acelerar evaluación parlamentaria

A través de un comunicado, la Confiep sostuvo que el Perú no puede continuar postergando decisiones frente a los principales problemas nacionales. Por ello, pidió al Parlamento avanzar con el análisis de la propuesta y aprobar las medidas que permitan atender las prioridades planteadas por el Gobierno.

[Comunicado] Exhortamos al Congreso a actuar con urgencia frente a la inseguridad, El Niño y la necesidad de reactivar la economía



Es urgente que el Congreso de la República evalúe con celeridad y responsabilidad el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder... pic.twitter.com/QS80QBXhyP — CONFIEP (@CONFIEP) September 25, 2026

El pronunciamiento se emitió mientras la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aún no definía la fecha para debatir el predictamen relacionado con la delegación de facultades.

Facultades deben tener controles

La Confiep precisó que las atribuciones que eventualmente se otorguen al Ejecutivo deben estar claramente delimitadas. También planteó que su aplicación cuente con plazos definidos, metas verificables y mecanismos de supervisión.

El gremio remarcó que la delegación no debe interpretarse como una autorización ilimitada para legislar. Por el contrario, consideró necesario que el Gobierno rinda cuentas públicamente sobre las decisiones que adopte al amparo de estas facultades.

Confiep sostiene que el Perú requiere de reformas

En entrevista con Exitosa, el titular de la Confiep, Jorge Zapata, pidió al Congreso priorizar y analizar con prontitud la solicitud de facultades legislativas presentada por el Gobierno. Asimismo, remarcó que el Perú requiere implementar reformas estructurales para atender sus principales problemas y desafíos.

"El Perú necesita reformas profundas, no cosméticas. Lo que hemos hecho es deteriorar la calidad del Estado. No solo ha sido menos eficiente, hizo que el sector privado se complique. No hay facilidad para emprender, los trámites son burocráticos, llenamos el Estado de funcionarios y dejamos insuficiente el presupuesto para lo que necesita el país", afirmó.

Buscan reactivar economía nacional

Entre las razones expuestas por la Confiep figura la necesidad de impulsar medidas que favorezcan al sector privado y permitan recuperar el dinamismo de la economía. El gremio considera que el Estado debe brindar herramientas claras para promover inversiones, generar empleo y destrabar proyectos.

La organización también vinculó la urgencia de las facultades con la inseguridad ciudadana y los riesgos asociados al fenómeno El Niño. Según su posición, estos problemas requieren una respuesta coordinada y decisiones oportunas de las instituciones públicas.