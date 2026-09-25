Padre de Lamine Yamal lanza polémico mensaje sobre Messi y Cristiano Ronaldo: "Mi hijo los borró del mapa"

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lamine Yamal está nuevamente en boca de todos y esta vez no solo por lo que hace dentro de la cancha. Su padre, Mounir Nasraoui, lanzó un contundente mensaje sobre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en plena carrera por el Balón de Oro.

Padre de Lamine Yamal lanza polémico mensaje

Ya comenzó la cuenta regresiva para conocer al nuevo dueño del Balón de Oro y, como era de esperarse, los nominados y su mancha ya arrancaron a hacer su jugada para meterle presión y convencer al jurado.

La ceremonia se realizará el próximo 26 de octubre en Londres y Lamine Yamal aparece entre los grandes nombres de la competencia.

En medio de esta expectativa, Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, no se quedó atrás y lanzó un comentario que rápidamente encendió la pradera y dio muchísimo que hablar.

"Mi hijo borró del mapa a Messi y a Cristiano Ronaldo", fueron las palabras del progenitor de Lamine Yamal, una frase que no tardó nada en encender las redes sociales.

No es la primera vez que Mounir Nasraoui queda en medio de la polémica por declaraciones relacionadas con su hijo. Sin embargo, esta vez sus palabras involucraron directamente a dos de las máximas figuras del fútbol mundial de los últimos años.

La comparación llega además en un momento especial para Lamine, quien atraviesa una etapa de enorme crecimiento y exposición. Con apenas 19 años, el atacante del Barcelona ya dejó atrás la etiqueta de promesa y ahora es considerado una de las principales figuras de su generación.

Lamine Yamal apunta a hacer historia

Lamine Yamal tiene claro que no piensa detenerse tras conseguir los primeros grandes logros de su carrera. En una entrevista para el Balón de Oro, el delantero del Barcelona reveló que su mentalidad es aspirar a lo máximo y dejar su nombre en la memoria de las siguientes generaciones.

"Yo digo siempre que todo el mundo tiene que aspirar a lo más grande. Si fuera camarero, me gustaría ser el jefe del restaurante. Yo al final juego para estar ahí en la historia, que de aquí a 30 años, que es lo más complicado, que los jóvenes digan: ese también estaba ahí, era muy bueno", expresó.

Eso sí, Yamal aclaró que no vive obsesionado con compararse directamente con figuras como Pelé o Lionel Messi. Su intención, según explicó, es construir su propio camino y demostrar hasta dónde puede llegar con sus capacidades.

"No es una obsesión, nunca pienso: quiero ser mejor que Pelé, mejor que Messi. No quiero compararme con nadie. Sí quiero ser el mejor, quiero que se me recuerde como el mejor y ojalá que sí, estar entre los grandes. Creo que tengo capacidades, tengo recursos para poder hacerlo y depende de mí", señaló.

Finalmente, resumió su filosofía con una frase que deja bastante clara su mentalidad: "Yo creo que nunca puedes parar, siempre hay cosas que hacer; siempre puedes ganar más y más".

De esta manera, el padre de Lamine Yamal volvió a encender la conversación con su polémico mensaje sobre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, al asegurar que su hijo los "borró del mapa".