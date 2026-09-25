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Municipalidad de Lima critica a Municipalidad de San Miguel tras cierre de Arena 1 previo al concierto de Robbie Williams

La Municipalidad de Lima emitió un comunicado en el que critica a Municipalidad de San Miguel por la clausura de Arena 1 y la cancelación del segundo concierto de Robbie Williams.

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/09/2026

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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) critica a Municipalidad de San Miguel por la clausura del local Arena 1 y la cancelación del segundo concierto del artista británico Robbie Williams, a cargo de la Municipalidad Distrital de San Miguel. 

Municipalidad de Lima envía comunicado tras clausura del concierto

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la institución limeña precisó sus competencias y reafirmó su posición respecto a la realización de grandes espectáculos en la capital.

"La Municipalidad de Lima reafirma su compromiso con la ciudad, cuidando y protegiendo su imagen, valor turístico y cultural", expresó el documento.

En ese sentido, destacó que la ciudad alberga eventos de relevancia nacional e internacional, entre ellos actividades gastronómicas, la visita del papa León XIV y los próximos Juegos Panamericanos Lima 2027 programados para los próximos meses.

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Condiciones de seguridad

Respecto a las condiciones de seguridad de los recintos, la Municipalidad de Lima explicó que, de acuerdo con el Decreto Supremo N.° 002-2018-PCM, verifica aspectos relacionados con la seguridad, estabilidad de las estructuras, sistema eléctrico, rutas de evacuación y otras condiciones de riesgo.

Sin embargo, aclaró que estas verificaciones no implican la autorización de los espectáculos. Según precisó, los permisos para la realización de eventos corresponden a la municipalidad distrital competente.

En su comunicado, la MML también expresó su rechazo a cualquier acción que, según indicó, perjudique la imagen de Lima y cuestionó que el distrito de San Miguel haya desestimado el proyecto Arena Lima.

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Lima cuenta con instalaciones para llevar a cabo conciertos

Asimismo, la comuna metropolitana remarcó que Lima cuenta con experiencia para recibir acontecimientos nacionales e internacionales y señaló que busca que artistas de talla mundial continúen llegando a la ciudad, permitiendo que miles de familias puedan asistir a estos espectáculos bajo condiciones de prevención y seguridad.

Incluso, la Municipalidad Metropolitana de Lima invocó a los municipios distritales a trabajar de manera coordinada para promover el crecimiento económico de la ciudad y garantizar condiciones adecuadas para la realización de eventos masivos.

La institución destacó el valor gastronómico, histórico y cultural de la capital, recordando que la ciudad se encuentra apta para albergar una serie de conciertos o presentaciones de entretenimiento en favor de la población.

Finalmente, la Municipalidad de Lima, a través de su comunicado se pronunció tras clausura de Arena 1 y cancelación del segundo concierto de Robbie Williams el pasado jueves 24 de septiembre por deficiencias en las vías de evacuación.

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