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Corte de AGUA el 6 de octubre: cronograma con lista de distritos afectados, según Sedapal

Habrá nuevo corte de agua el martes 6 de octubre, de acuerdo al último reporte de Sedapal. Conoce en qué distritos de Lima se efectuará la interrupción temporal del servicio.

Zonas afectadas por el corte de agua.
Zonas afectadas por el corte de agua. (Composición Exitosa)

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/10/2026

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Sedapal anuncia que habrá corte temporal del servicio de agua potable programado para el martes 6 de octubre. Revisa el cronograma oficial donde se especifica qué distritos de Lima se verán afectados y en qué horarios.

¿Por qué será el corte de agua, según Sedapal?

A través de su canal de difusión, Sedapal informó que el corte de agua se efectuará en determinadas zonas de la capital debido a los trabajos de mantenimiento preventivo que ejecutarán con el objetivo de optimizar la infraestructura de abastecimiento.

Ante el anuncio de la suspensión temporal del servicio, que según destacan no será en un distrito en su totalidad, sino en zonas específicas como manzanas, calles, urbanizaciones y asentamientos humanos, la empresa pone también a disposición de sus usuarios el número del Aquafono (número (01) 317-8000) para atender consultas de los usuarios y registrar reportes de incidencias en su suministro.

También aconseja almanecenar agua con anticipación en recipientes limpios para aminorar el impacto de no contar con el recurso hídrico por determinadas horas en sus hogares.

Distritos donde será el corte de agua el 6 de octubre

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, te revelamos las zonas que se verán afectadas el martes 6 de octubre:

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Áreas afectadas en Ate

  • Desde las 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. en A. H. Huaycán zona S - Renacer de Julio, P. S. 1, 2, 3, 4, 5, 7, calle 2, 7, calle S/N.

En Santa Anita

Corte de agua en Santa Anita.
Corte de agua en Santa Anita.

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En Villa María del Triunfo

  • Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. José C. Mariátegui, P. J. San Gabriel Alto, . H. Brilla el Sol, A. H. Horacio Zevallos Gómez, A. H. El Paraíso, A. H. Villa Limatambo, A. H. 1 de Enero, A. H. Las Lomas, A. H. Las Malvinas, A. H. Caminos de la Hermandad, A. H. 3 de Mayo, A. H. Monte Bektu, A. H. Villa Limatambo sector 8, A. H. Las Américas.

Corte de agua en San Isidro

Sectores afectados por el corte de agua en San Isidro.
Sectores afectados por el corte de agua en San Isidro.

En Villa María del Triunfo

  • Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en P. J. José C. Mariátegui sector San Gabriel Alto, sector Vallecito Bajo, sector Vallecito Alto, A. H. 30 de Agosto.

Sectores del Rímac afectados por corte de agua

  • Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Villa San Cristóbal, Barrio Leticia, Barrio Piedra Liza, P. J. Villa Fátima, P. J. Villa María del Rímac.

De esa forma, ante el anuncio de corte de agua programado para el martes 6 de octubre, Sedapal insta a los vecinos de las zonas de Lima que se verán afectados por la interrupción temporal del servicio a tomar medidas preventivas desde ya.

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