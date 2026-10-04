Corte de AGUA en Lima el 5 de octubre: distritos afectados y horarios, según Sedapal

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sin agua por horas en algunos distritos de Lima. Conoce qué zonas se verán afectadas con la interrupción temporal del servicio programado para el lunes 5 de octubre y en qué horarios se efectuará la medida, según el último cronograma de Sedapal.

¿Por qué será el corte de agua, según Sedapal?

Si tenías pensado hacer uso del agua potable el lunes 5 de octubre, lo ideal es identificar primero si tu hogar se verá afectado por el corte temporal del servicio programado por Sedapal. De acuerdo al comunicado de la empresa, la interrupción responde a trabajos de mantenimiento preventivo como limpiezas de reservorios y empalmes de tuberías.

Las labores técnicas que se realizarán en distintos sectores de la capital tendrán como objetivo seguir optimizando el suministro y la infraestructura de abastecimiento. En ese sentido, Sedapal insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales desde ya para aminorar el impacto de no contar con el recurso por determinadas horas.

De acuerdo al comunicado, el corte de agua no será en un distrito en su totalidad, sino en zonas específicas como urbanizaciones, calles, manzanas y asentamientos humanos.

Corte de agua el 5 de octubre: ¿en qué distritos serán la interrupción?

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el lunes 5 de octubre:

Sectores afectados en San Juan de Miraflores

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Señor de los Milagros, A. H. Unión y Paz, A. H. Las Terrazas de Villa, A. H. Las Torres de Melgar mz. N, A. H. Altos de Manuel Scorza, A. H. Los Balcones de Villa, A. H. Las Terrazas de Villa, A. H. Villa Victoria, A. H. sector 1 grupo 6, A. H. sector 1 grupo 1.

Áreas afectadas en Villa El Salvador

Sin servicio temporal de agua potable en VES.

En Santa Anita

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en asoc. Los Pinos, asoc. Resid. El Pino, A. H. 29 de Enero, asoc. San Carlos.

asoc. Resid. El Pino, A. H. 29 de Enero, asoc. San Carlos. Desde la 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m. en Coop. Universal I, II y III, etapa, A. H. Los Jardines, P. J. Huáscar, Coop. Los Molles, urb. Alto Los Ficus, Coop. 5 de Agosto, Coop. Tayacaja II etapa, P. J. Huáscar, urb. Los Robles, Coop. Andahuaylas I etapa mz. A, B y C, A. H. Virgen de Lourdes.

En Villa María del Triunfo

Corte de agua en Villa María del Triunfo.

En Independencia

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Comité Unificado Villa Canta, A. H. Pampa de la Independencia, P. J. El Progreso, U. Pop. Independencia.

En ese sentido, revisar el cronograma del corte de agua programado para el lunes 5 de octubre te permitirá anticiparte a la medida y tomar tus precauciones. Sedapal habilitó el servicio Aquafono, a través del número (01) 317-8000, para atender consultas de los usuarios y registrar reportes relacionados con eventuales inconvenientes en el servicio.