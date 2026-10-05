Corte de LUZ en Lima y Callao el 5 y 6 de octubre: estos distritos se verán afectados

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Te quedarás sin electricidad el 5 y 6 de octubre? Pluz Perú reveló el cronograma oficial donde se detallan qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados con el corte de luz programado para esos dos días.

Cronograma de corte de luz en Lima y Callao: ¿cuál es el motivo?

Si tenías pensado en hacer trabajo remoto el lunes 5 o martes 6 de octubre, deberías revisar primero la programación de Pluz Perú donde se evidencia qué sectores de la capital y del primer puerto del Perú se verán afectados con la interrupción temporal del servicio eléctrico.

De acuerdo al reporte, el corte de luz programado responde a trabajos de mantenimiento preventivo con el objetivo de seguir optimizando el suministro. En ese marco, la empresa insta a sus usuarios a tomar sus precauciones desde ya para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas.

¿En qué distritos será el corte de luz el 5 de octubre?

Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos de Lima y el Callao no tendrán electricidad el lunes 5 de octubre:

En Lima Cercado

Desde las 00:00 hasta las 6:00 a. m. en jr. Cusco cdra. 3, 4, 6, jr. Azángaro cdra. 3, 4, 5, 6, jr. Puno cdra. 3, jr. Ucayali Cdra. 3, 4, 5, av. Abancay cdra. 3, 4, 6, jr. Ayacucho cdra. 5.

En Pueblo Libre

Sectores sin luz el 5 de octubre

En Los Olivos

Desde las 12:00 hasta las 5:00 p. m. en A. H. Enrique Milla Ochoa mz. 80, 81, 81A, 82, 82A, 83, 84, 85.

mz. 80, 81, 81A, 82, 82A, 83, 84, 85. Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. en A. H. Enrique Milla Ochoa mz. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122.

Áreas afectadas en Comas

Zonas sin electricidad el 5 de octubre.

En Magdalena del Mar

Corte de luz en zonas de Magdalena del Mar.

En el Callao

Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en jr. Arica cdras. 1, 2, av. Almirante Miguel Grau (ex Buenos Aires) cdras. 10, 11, av. Saenz Peña cdra. 8, jr. Contralmirante Villar cdra. 1, jr. Colón cdras. 7, 8, av. Saenz Peña cdra. 8.

en jr. Arica cdras. 1, 2, av. Almirante Miguel Grau (ex Buenos Aires) cdras. 10, 11, av. Saenz Peña cdra. 8, jr. Contralmirante Villar cdra. 1, jr. Colón cdras. 7, 8, av. Saenz Peña cdra. 8. Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en Kappa N° 141 (parque Ind. Comercio).

Sectores afectados en Huacho

Corte de luz, programación de Pluz Perú.

Corte de luz el 6 de octubre: zonas y horarios

Asimismo, el corte de luz afectará los siguientes distritos el martes 6 de octubre. Revisa detenidamente las zonas para tomar tus precauciones:

Programación de corte de luz.

En San Antonio de Chaclla

Desde las 10:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en asoc. de Pos. Las Lomas de la CC. Jicamarca mzs. AS, BB.

Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:30 p. m. en C. P. Jicamarca anexo 8 mzs. N1, H1, J1, LL1, M1, H, LL, I1, Ñ1, agrup. Vect. sector Sur anexo 8 mz. H1, I1, M1, N1, Ñ1.

En Jesús María

Corte de Luz el 6 de octubre.

Corte de luz en Ancón

Sectores afectados por corte de luz en Ancón

En Independencia

Áreas afectadas por corte de luz

En San Juan de Lurigancho

Desde la 1:00 p. m. hasta las 2:00 p. m. en urb. Canto Grande jr. Los Ciruelos cdras. 2, 3, mz. G, I, pasaje común mz. I sub. Lt. 16J.

En Huacho

Desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en cliente MT 80127U (S: 3228421), ubicado en el distrito de Vegueta.

De esa manera, Pluz Perú dio a conocer qué distritos de Lima y Callao serán afectados por el corte de luz el 5 y 6 de octubre para tomar medidas previsionales desde ya.