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Corte de AGUA el 9 de octubre: ¿en qué distritos de Lima será la interrupción temporal del servicio?

Sedapal anunció corte temporal del servicio de agua potable para el viernes 9 de octubre. Revisa los distritos afectados, las zonas y los horarios.

Cronograma del corte de agua en Lima.
Cronograma del corte de agua en Lima. (Composición Exitosa)

08/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 08/10/2026

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Sedapal anunció que tiene programado un nuevo corte temporal del servicio de agua potable programado para el viernes 9 de octubre. Conoce qué distrito de Lima se verán afectados.

¿Por qué será el corte de agua, según Sedapal?

El corte de agua programado para el  viernes 9 de octubre es una de las consultas más realizadas por la ciudadanía. De acuerdo al último reporte de Sedapal, a través de su canal de difusión de WhatsApp, la interrupción del servicio será temporal y en zonas específicas de la capital.

Asimismo, la empresa precisa que el corte responde a los trabajos de mantenimiento preventivo, limpieza de reservorios, empalmes y otras labores destinadas a garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura de agua potable.

Sedapal insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales y revisar su plataforma oficial para consultar las zonas que presentan interrupciones o que tendrán próximas suspensiones del servicio en Lima.

¿Qué distritos de Lima tendrá corte de agua?

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el viernes 9 de octubre:

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Chaclacayo 

  • Horario: 8:00 a.m. hasta 8:00 p.m.
  • Zonas afectadas: Urb. El Cuadro, Calle 1 Mzs. O, P, H, G, P.J. 12, 13, 14, 17, 21, 20A

Chaclacayo 

  • Horario: 8:00 a.m. hasta 8:00 p.m.
  • Zonas afectadas: Urb. El Cuadro, Mzs. K, N, P.S. 9, 10, 11, 16, 17, 18, Calle D, D1, Calle E

Corte de agua
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San Juan de Lurigancho 

  • Horario: 9:00 a.m. hasta 8:00 p.m.
  • Zonas afectadas: APV Casa Blanca, A.H. 9 de Febrero Ampliac, A.H. Integ. Solid. y Prog Sector Los Frutales, Agru. Las Casuarinas de Casa Blanca, A.H. Integ. Solid. y Prog Sector San Juan de Casa Blanca, Agru. Los Andes, Agru. Los Claveles, Agru. Nuevo Progreso, Agru. Los Girasoles, Agrup. El Bosque Mariátegui, A.H. Jesús de Nazareth - Sector Sol de Los Andes, A.H. Jesús de Nazareth - Sector 9 de Setiembre, Agru. Fam. Nuevo Amanecer, A.H. Jesús de Nazareth, A.H. El Mirador Fase II Ampl, Agru. II etapa del A.H. Jesús de Nazareth Ampl, A.H. El Mirador Alto Caribe III etapa Ampl, A.H. Peruanos Unidos - Sector B María Jesús Espinoza.

Comas

  • Horario: 12:00 p.m. hasta 8:00 p.m.
  • Zonas afectadas: A.H. Los Conquistadoresm, P.J. El Progreso, A.H. Comité 125 II Ampliación, A.H. Comité Unificado Villa Canta, A.H. Pampa de la Independencia, U., Pop. Independencia, P.J. Independencia, Chaclacayo (12:00 p.m. hasta 8:00 p.m.), Urb. El Cuadro Mzs. J, P, P.S. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16.

Recomendaciones ante el corte de agua el 9 de octubre

Si tu zona aparece en la programación del corte de agua para el viernes 9 de octubre, lo recomendable es almacenar previamente una cantidad suficiente de agua para las actividades básicas del hogar. También es conveniente utilizar el recurso de manera responsable mientras dure la interrupción.

Asimismo, Sedapal les recuerda a la ciudadanía que está disponible el número del Aquafono (01) 317-8000, para atender consultas de los usuarios y registrar reportes relacionados con eventuales inconvenientes en el servicio. Finalmente, recuerda que el cronograma puede variar dependiendo del tipo de intervención.

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