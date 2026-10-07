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Fenómeno climatológico se registrará en la costa durante el feriado: Senamhi alerta a cuatro regiones

El Senamhi alertó que para las próximas 48 horas se espera el incremento de la velocidad del viento en cuatro regiones de la costa.

Fuertes vientos se registrarán en la costa.
Fuertes vientos se registrarán en la costa. Difusión

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 07/10/2026

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió, a través de un nuevo aviso meteorológico, la ocurrencia de un nuevo fenómeno climatológico en la costa del Perú. A continuación, podrás conocer desde cuándo se producirá este suceso climático y las ciudades que estarán bajo alerta.

Detalles del evento climatológico 

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 402, este acontecimiento se registrará entre el jueves 8 y el viernes 9 de octubre en las regiones de Áncash, Lima, Ica y Arequipa.

Según la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, este fenómeno de hasta moderada intensidad (alerta amarilla) traerá consigo ráfagas de viento con velocidades superiores a los 40 km/h. Estas condiciones favorecerá el levantamiento de polvo y arena, principalmente en el departamento de Ica, lo que podría generar una reducción significativa de la visibilidad horizontal.

Asimismo, durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, se espera la presencia de niebla, neblina y lloviznas dispersas en sectores cercanos al litoral, especialmente en zonas de la costa central

Para los días en mención se prevén vientos con velocidades superiores a 36 km/h en la costa centro, superiores a los 24 km/h en la costa sur y valores de hasta 36 km/h en Ica.

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INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó nuevamente a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias. Así como, reforzar los techos y las ventanas e informar a las autoridades sobre los postes y árboles inclinados en la vía pública.

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Agrega, que, estarán monitoreando los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como a estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período de alerta.

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