Fenómeno climatológico se registrará en la costa durante el feriado: Senamhi alerta a cuatro regiones

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió, a través de un nuevo aviso meteorológico, la ocurrencia de un nuevo fenómeno climatológico en la costa del Perú. A continuación, podrás conocer desde cuándo se producirá este suceso climático y las ciudades que estarán bajo alerta.

Detalles del evento climatológico

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 402, este acontecimiento se registrará entre el jueves 8 y el viernes 9 de octubre en las regiones de Áncash, Lima, Ica y Arequipa.

Según la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, este fenómeno de hasta moderada intensidad (alerta amarilla) traerá consigo ráfagas de viento con velocidades superiores a los 40 km/h. Estas condiciones favorecerá el levantamiento de polvo y arena, principalmente en el departamento de Ica, lo que podría generar una reducción significativa de la visibilidad horizontal.

Asimismo, durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, se espera la presencia de niebla, neblina y lloviznas dispersas en sectores cercanos al litoral, especialmente en zonas de la costa central.

Para los días en mención se prevén vientos con velocidades superiores a 36 km/h en la costa centro, superiores a los 24 km/h en la costa sur y valores de hasta 36 km/h en Ica.

💨📣 #Aviso #Minam #Senamhi Del 8 al 9 de octubre, se prevé el incremento de la velocidad del viento en la costa. ✅ Estas condiciones favorecerán el levantamiento de polvo y arena, lo que podría generar una reducción de la visibilidad horizontal. 📲 https://t.co/ebO5tu2qH5 https://t.co/m60rwNzpFP October 7, 2026

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó nuevamente a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias. Así como, reforzar los techos y las ventanas e informar a las autoridades sobre los postes y árboles inclinados en la vía pública.

Agrega, que, estarán monitoreando los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como a estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período de alerta.