Corte de AGUA en Lima el 13 de noviembre: estos distritos se verán afectados por horas

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿No tendrás agua potable el viernes 13 de noviembre? Conoce qué distritos de Lima se verán afectados por la interrupción temporal del servicio programado para el viernes, según el último reporte de Sedapal.

Corte de agua el 13 de noviembre: ¿cuál es el motivo?

Sedapal reveló, a través de un reporte preliminar compartido en su canal de difusión de WhatsApp, que algunas zonas de la capital enfrentarán una interrupción temporal en el suministro de agua potable por trabajos programados para la mejora en las redes de distribución, entre ellos, la limpieza de reservorios, el viernes 13 de noviembre.

Por ello, recomienda a los ciudadanos tomar las precauciones necesarias y almacenar agua en sus hogares para garantizar el abastecimiento durante el período de mantenimiento y así no ser sorprendidos.

Recuerda que la interrupción no será en un distrito en su totalidad, sino en áreas específicas y horarios determinados, por lo que recomienda revisar detalladamente el cronograma oficial.

¿En qué distritos de Lima no habrá agua el viernes?

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zona que se verá afectada este sábado 31 de octubre:

Áreas afectadas en Carabayllo

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en urb. San Antonio de Carabayllo, asoc. de Vivienda Santa Inés de Carabayllo.

Corte de agua en Villa María del Triunfo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en P. J. José Gálvez, mzs. 107, 109, 111, 122 A, 186, 186 A, 186B, 186C, A. H. Alto Miraflores, A. H. La Inmaculada, A. H. Ceres, A. H. Las Flores, A. H. La Pradera, A. H. Las Gardenias, A. H. Ampl. San Martín, mzs. 122 D, 122E, A. H. sector San José Obrero, A. H. Las Dunas, A. H. Ampl. 65 mz. 162F, A. H. San Carlos, A. H. Comité 70A mz. 134E, A. H. Ampl. Chilca, A. H. Parcela B, A. H. sector Las Terrazs, A. H. Ampi. 186D2, 182E, A. H. Alto Miraflores mzs. A, B, C, y D, A. H. Parcela B ex 14 de Febrero, A. H. San Martín II etapa, A. H. Ampl. Las Margaritas mzs. 148C, 148F, 148E.

Recomendaciones ante un corte de agua en casa

Ante un repentino corte de agua, Sedapal recomienda almacenar agua en recipientes limpios a fin de contar con el recurso para necesidades básicas. Entre algunas de las recomendaciones destacan:

Almacenar agua con anticipación: guarda suficiente agua limpia en recipientes para beber, cocinar e higiene personal. Llena baldes, botellas, tanques u otros recipientes limpios antes de la hora del corte para tener una reserva segura.

Usa el agua con moderación: durante el corte, evita usos innecesarios como lavar autos o regar plantas.

como lavar autos o regar plantas. Abrir los grifos lentamente al momento de reanudar el servicio.

Hasta el cierre de esta nota de Exitosa, Sedapal dio a conocer que el corte de agua el 13 de noviembre afectará a zonas de al menos dos distritos de Lima, entre ellos, Carabayllo y Villa María del Triunfo. Ten en cuenta que la programación puede variar, por lo que se aconseja revisar las páginas oficiales de la empresa con anticipación.