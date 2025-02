Corte de agua HOY jueves 20 de febrero: Conoce AQUÍ el horario y distritos afectados

20/02/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha anunciado el corte de agua en varios distritos de Lima. Mediante sus redes sociales, la entidad compartió un comunicado oficial en donde brindó detalles sobre la interrupción de sus servicios programados para este jueves 20 de febrero.

"Son importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Lima y Callao", señaló en su cuenta de X.

¿Qué distritos serán afectados por el corte de agua?

Los vecinos de los distritos de San Juan de Lurigancho, Comas, San Luis, Pueblo Libre, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Santa Anita deberán de tomar sus precauciones para evitar percances durante este jueves.

San Juan de Lurigancho

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión APV Santa Elizabeth II, Urb. Semi Rústica Canto Grande, AF Santa Rosa de San Fernando, Agru. Manos Unidas, Asoc. Viv. Canadá, Asoc. Viv. Josué, Agru. 27 de Mayo, Agru. Vista Alegre, Asoc. Viv. Canadá, Urb. Ex Country Club, A.H. Mártires de Periodismo, Agru. Casuarinas de Mártires, A.H. Cruz del Calvario, I.E. Toribio Luzuriaga 132, Asoc. Las Terrazas de San Gerónimo, Asoc. Villa CELIMA, Agru. Señor de la Esperanza, Agru. Hijos del Sol, Asoc. Viv. Apurimac, AF Nevados Star, A.H. Villa Nazareth, Agru. Casuarinas de Mártires, Agru. Mártires del Periodismo, Asoc. Viv. Canadá, Agrup. Gracia Calvary Chapel. 9:00 a.m. a 11:50 p.m. Limpieza de reservorio Agru. Nevados Star. Cuadrante afectado: APV Santa Elizabeth II, Urb. Semi Rústica Canto Grande, AF Santa Rosa de San Fernando, Agru. Manos Unidas, Asoc. Viv. Canadá, Asoc. Viv. Josué, Agru. 27 de Mayo, Agru. Vista Alegre, Asoc. Viv. Canadá. 9:00 a.m. a 11:50 p.m. Limpieza de reservorio

Comas

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión A.H. Santísima Cruz de Mayo. Cuadrante afectado: A.H. Amistad Unida; A.H. Collique; A.H. 13 de Enero; A.H. Manuel Gonzáles Prada; P.J. Milagro de Jesús; P.J. Santa Cruz; A.H. Collique II Zona. 12:00 a.m. a 8:00 p.m. Limpieza de reservorio

San Luis

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Urb. El Pino 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Empalme de tubería

Pueblo Libre

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Cercado; Urb. Brasil. Cuadrante afectado: Av. Bolívar, Av. Brasil, Av. Pedro Ruiz, Av. Del Río. 10:00 a.m. a 10:00 p.m. Ejecución de empalme

San Juan de Miraflores

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión Urb. San Juan. Cuadrante afectado: Av. Billinghurst, Av. César Canevaro, Av. Tomás Guzmán, Jr. Pedro Silva, Av. Felipe Arancibia, Av. Víctor Castro Iglesias. 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Ejecución de empalme

Villa María del Triunfo

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión A.H. Cristo Salvador. Cuadrante afectado: P.J. Cercado, Asoc. Central Unificada (ACU), A.H. Cerro Verde, A.H. Las Torres de Villa. 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Limpieza de reservorio

Santa Anita

Zona afectada Horario de corte Motivo de suspensión A.H. Nocheto zona alta Los Eucaliptos

Cuadrante afectado: P.J. Los Perales Ampliación; A.H. Los Eucaliptos; A.H. Las Lomas de Nocheto; A.H. Los Perales; A.H. Las Terrazas de Los Perales; A.H. Vista Alegre; A.H. Las Malvinas; Coop. Virgen de las Nieves; A.H. Las Terrazas; A.H. Cristo Rey; A.H. Los Hijos de Los Perales. 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Instalación de válvula de compuerta

De esta manera, se dio a conocer que Sedapal dio a conocer que ha programado un corte de agua para hoy en varios distritos de Lima.