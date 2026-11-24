24/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Hasta por 10 horas! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapal) reportó que habrá corte temporal del suministro este miércoles 25 de noviembre en algunos distritos de la capital. Conoce el motivo detrás de la medida y qué zonas se verán afectadas.

¿Por qué será el corte de agua el 25 de noviembre en Lima?

De acuerdo al último reporte de Sedapal, revelado a través de su canal de difusión de WhatsApp, el corte de agua programado para este 25 de noviembre en zonas de la capital, responde a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red, garantizando así el buen funcionamiento y evitar inconvenientes en un futuro.

En ese marco, exhorta a sus usuarios a tomar sus precauciones para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento del recurso hídrico en sus hogares.

Además, les recuerda que la interrupción del servicio será en horario escalonado y no en un distrito en su totalidad, sino en áreas específicas como calles, urbanizaciones, manzanas y asentamientos humanos, por el que se recomienda revisar detalladamente la programación oficial del corte de agua.

Cronograma de corte de agua: zonas y horarios afectados

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas este miércoles 25 de noviembre:

Áreas afectadas en San Martín de Porres

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en asoc. Virgen de las Nieves. Cuadrante: av. Canta Callao, av. Los Alisos, av. Carlos Izaguirre, av. Santa Fe, calle 14, calle Miguel Unamuno.

En Santiago de Surco

Desde las 12 m. hasta las 11:30 p. m. en urb. La Capullana. Cuadrante: av. Los Vicus, av. Mariscal Ramó Castilla, av. Ayacucho, av. Santiago de Surco.

Corte de agua en San Juan de Lurigancho

Desde la 1:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. en A. H. Isabel Flores de Oliva, A. H. Integ. Nuevo Perú sector Virgen del Rosario, A. H. Unión y Prog. Sector Los Claveles, A. H. Cangallo.

En Villa María del Triunfo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en sector 312: sector Quillabamba comité 54, sector Los Molinos, Angamos, urb. Nueva Esperanza, P. J. Virgen de Lourdes.

hasta las 8:00 p. m. en sector Quillabamba comité 54, sector Los Molinos, Angamos, urb. Nueva Esperanza, P. J. Virgen de Lourdes. Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en sector 313: P. J. César Vallejo , A. H. Chavín de Huántar, A. H. Villa Los Heraldos Negros, A. H. Ramón Castilla, A. H. Santa Cruz, A. H. Villa Los Heraldos Negros , Ampl. Comité 32.

, A. H. Chavín de Huántar, A. H. Villa Los Heraldos Negros, A. H. Ramón Castilla, A. H. Santa Cruz, A. H. , Ampl. Comité 32. Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en sector 314: P. J. Tablada de Lurín, A. H. 25 de Diciembre, A. H. Tres Marías, A. H. El Porvenir.

En ese sentido, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, Sedapal anuncia que el corte de agua afectará a zonas de al menos cuatro distritos de Lima el 25 de noviembre. Recuerda que la programación puede variar conforme pasen las horas dependiendo del tipo de intervención.