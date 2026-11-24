24/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Estar informado sobre el precio del dólar en Perú te permite tomar decisiones acertadas y ahorrar dinero en cada transacción. Por ello, conoce a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la apertura de la jornada de este martes 24 de noviembre.

¿Cuál es el precio del dólar este 24 de noviembre?

Conocer el precio actual del dólar te permitirá tomar mejores decisiones económicas en la jornada de este martes 24 de noviembre. Pues bien, el valor de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano fluctúa constantemente por factores como la política monetaria de EE. UU., inflación peruana, tasas de interés, demanda de importaciones y la incertidumbre política-económica.

Además, el precio del "billete verde" impacta directamente en la economía de los peruanos. Si sube, los productos importados y algunos servicios se encarecen; si baja, puede favorecer a quienes necesitan comprar insumos del extranjero.

En ese sentido, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta hoy en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú, para identificar si es el mejor momento para cambiar dólares por soles o viceversa.

MARTES 24 DE NOVIEMBRE Precio del dólar HOY en Perú: este es el tipo de cambio para este lunes 23 de noviembre Lee también COMPRA VENTA S/ 3,444 S/ 3,455

Cabe destacar que los precios reflejados en el portal de la Sunat, muestra una leve variación, en comparación con el día de ayer, lunes 23 de noviembre, donde la compra era de S/ 3,447 y la venta de S/ 3,453.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo hoy

También debes tener en cuenta el precio del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado informal o paralelo (casas de cambio) en Perú.

De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, el tipo de cambio del dólar paralelo cotiza de la siguiente manera en la apertura de la jornada de hoy, martes 24 de noviembre:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,430 | Venta S/ 3,460.

Cotización del dólar Ocoña o paralelo hoy, 24 de noviembre.

Así cerró el dólar ayer en Perú, según el BCRP

Asimismo, si piensas comprar o vender dólares, debes conocer también a cuánto cerró el día de ayer, 23 de noviembre, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El precio del dólar en el país concluyó el lunes con un valor de 3,4580, (con una apertura de 3,4550). Mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un promedio de 3,4480, con un máximo de 3,4570 y un mínimo de 3,4420.

En ese sentido, monitorear y saber cuál es el comportamiento del dólar hoy, 24 de noviembre, te permitirá tomar decisiones más acertadas y gestionar mejor tu dinero. Por ello, te revelamos cuál es su precio actual y a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y la Sunat.