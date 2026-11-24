24/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra desde el miércoles 25 hasta el sábado 28 de noviembre. El aviso meteorológico N.° 484 señala que el fenómeno tendrá intensidad de moderada a extrema en la costa y de moderada a fuerte en la sierra.

En Lima, las temperaturas máximas llegarán a los 32 °C, según el pronóstico difundido por la entidad. La alerta comprende a otras regiones, donde se esperan valores distintos según la zona.

¿Qué regiones serán afectadas por el incremento de temperaturas?

El fenómeno alcanzará a Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.

El aviso meteorológico N.° 484 comprende departamentos de la costa y la sierra, con niveles de intensidad que varían según la región. La escasa nubosidad al mediodía, el aumento de radiación UV y las ráfagas de viento forman parte de las condiciones previstas.

Además del incremento de la temperatura diurna, el organismo meteorológico prevé ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 kilómetros por hora (km/h), principalmente durante las tardes. El aviso también señala que no se descartan lluvias dispersas en sectores de la costa norte.

Durante los cuatro días de vigencia del aviso meteorológico, del miércoles 25 al miércoles 28 de noviembre, se prevén temperaturas máximas diferenciadas según las regiones naturales del país. El pronóstico del Senamhi contempla los siguientes valores:

En la costa:

Costa norte: temperaturas máximas entre 26 °C y 37 °C.

temperaturas máximas entre 26 °C y 37 °C. Costa centro: valores entre 25 °C y 32 °C.

valores entre 25 °C y 32 °C. Costa sur: temperaturas entre 24 °C y 30 °C.

En la sierra:

Sierra norte: temperaturas entre 22 °C y 32 °C.

temperaturas entre 22 °C y 32 °C. Sierra centro: valores entre 15 °C y 30 °C.

valores entre 15 °C y 30 °C. Sierra sur: registros entre 14 °C y 30 °C.

Las cifras muestran que la costa norte podría registrar las temperaturas más elevadas durante el periodo de alerta, con máximas de hasta 37 °C. Por ello, se recomienda a la población tomar precauciones frente al calor, evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratada.

Radiación UV y ráfagas de viento acompañarán el calor

Ante el incremento de las temperaturas, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad, utilizar sombreros o sombrillas y aplicar protector solar. También es importante mantenerse hidratado, especialmente si se realizan actividades físicas o laborales al aire libre.

La radiación ultravioleta merece especial atención, debido a que puede afectar la piel y los ojos cuando existe una exposición excesiva sin protección. Por ello, conviene utilizar ropa adecuada, gafas con protección UV y buscar espacios con sombra cuando las condiciones lo permitan.

Asimismo, las ráfagas de viento previstas podrían presentarse en algunas zonas durante la vigencia del aviso. Por precaución, se aconseja asegurar objetos que puedan desplazarse y mantenerse informado sobre las recomendaciones de las autoridades.

El aviso meteorológico del Senamhi comprende cuatro días de incremento de temperaturas diurnas en sectores de la costa y la sierra, con posibles ráfagas de viento y exposición a radiación UV. La población de las regiones incluidas deberá tomar medidas preventivas y consultar los reportes oficiales para conocer las condiciones específicas de su localidad.