24/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, inauguró en la sede de la Cancillería la exposición temporal "Hilos de Retorno: Patrimonio Cultural peruano repatriado desde España". La exhibición presenta al público una colección de piezas históricas recuperadas mediante la cooperación institucional entre entidades peruanas y una organización cultural española.

Cooperación institucional y restitución desde España

La muestra es resultado de la labor articulada entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Diplomacia Cultural y la Embajada del Perú en España, el Ministerio de Cultura y el Museo Bassa Blanca de Mallorca, perteneciente a la Fundación Yannick y Ben Jakober. Esta gestión conjunta permitió concretar el retorno de los bienes patrimoniales al territorio nacional.

Durante la ceremonia inaugural, el canciller Carlos Espá manifestó su reconocimiento al museo y a la fundación española por haber efectuado la restitución voluntaria de esta colección. El titular de Torre Tagle destacó la disposición de ambas entidades extranjeras para devolver las piezas al país de origen.

Asimismo, el ministro indicó que esta entrega constituye una muestra de compromiso con la salvaguarda del legado histórico del Perú. Según precisó en su intervención, la acción responde a los principios de cooperación y responsabilidad compartida que rigen la protección de bienes culturales en el ámbito internacional.

En esa línea, Espá subrayó que la defensa del patrimonio cultural representa una tarea colectiva que trasciende las fronteras nacionales. El evento oficial marcó la apertura formal de los espacios expositivos destinados a difundir el valor histórico de las piezas recuperadas.

El Canciller Carlos Espá inauguró la exposición "Hilos de Retorno: Patrimonio Cultural peruano repatriado desde España", con la participación del Embajador de España en el Perú, Alejandro Abellán. La muestra reúne bienes culturales, con una notable presencia de textiles prehispánicos, restituidos voluntariamente por el Museo Sa Bassa Blanca de Mallorca, de la Fundación Yannick y Ben Jakober. El Canciller destacó que la protección y recuperación del patrimonio es una prioridad de la política exterior peruana y una responsabilidad colectiva que trasciende fronteras. November 24, 2026

Contenido de la muestra y acceso al público

La exposición tiene como finalidad difundir la destreza técnica de los antiguos tejedores peruanos mediante los textiles que integran el lote repatriado. A través del recorrido, los asistentes pueden apreciar la variedad de diseños, colores y métodos empleados en la elaboración de estas piezas prehispánicas.

Según lo expuesto durante la presentación, la muestra articula conceptos vinculados a la identidad nacional, la preservación del legado y su proyección hacia las futuras generaciones. De esta forma, la sede diplomática funciona como un espacio de difusión cultural abierto a la ciudadanía.

Las personas interesadas pueden visitar la exposición de manera gratuita en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicadas en el jirón Lampa 545, Cercado de Lima. El horario de atención establecido es de lunes a viernes, entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., bajo la modalidad de previa inscripción.

En ese sentido, el Patrimonio Cultural peruano recuperado desde España queda a disposición del público en la sede de la Cancillería mediante la muestra "Hilos de Retorno", consolidando los esfuerzos interinstitucionales para la restitución y difusión de los bienes históricos del país.