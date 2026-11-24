23/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad de Barranco anunció que se mantendrá el cierre temporal de las playas del distrito debido a la presencia de oleajes anómalos de intensidad moderada, con tendencia al incremento. La medida busca evitar accidentes y proteger la integridad de vecinos y visitantes ante las condiciones que presenta el mar.

A través de un comunicado, la comuna informó que la decisión responde al Aviso Especial de Oleaje N.° 50-26, emitido por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), cuya vigencia comprende del 22 al 27 de noviembre de 2026. Durante este periodo, las autoridades continuarán evaluando el comportamiento del litoral.

Cierre de playas podría extenderse

Según precisó la municipalidad, el Equipo Técnico de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), perteneciente a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Gestión del Riesgo de Desastres, realiza un monitoreo permanente de las playas para identificar posibles variaciones en las condiciones del mar.

La preocupación de las autoridades radica en los peligros que representan estos fenómenos para las personas que ingresan al agua o permanecen cerca de la orilla. Entre los riesgos identificados se encuentran posibles arrastres por la fuerza de las olas, caídas y situaciones de ahogamiento.

En ese sentido, la Municipalidad de Barranco remarcó que la restricción se mantendrá mientras esté vigente la alerta o continúen las condiciones marítimas adversas. Al respecto, la entidad señaló: "se mantendrá el cierre temporal de las playas del distrito como medida preventiva para proteger la integridad de las personas".

Asimismo, la comuna pidió a los vecinos y visitantes respetar las restricciones y evitar acercarse a las zonas de playa mientras persista el oleaje anómalo. Finalmente, indicó que continuará coordinando con las autoridades competentes y que cualquier actualización sobre la reapertura será comunicada oportunamente mediante sus canales oficiales y redes sociales.

Oleajes anómalos golpean Lima y Callao

Los daños se reportaron en distintos puntos del circuito de playas. En Miraflores, las olas sobrepasaron los muros de contención de playa Redondo y avanzaron hacia la pista. Cerca de playa Waikiki, se alertó sobre un poste aparentemente comprometido por el impacto constante del mar.

En La Perla, el oleaje desplazó y derribó piedras que llegaron a golpear vehículos. Ante ello, la Municipalidad del Callao dispuso el cierre de un carril y de la vía expresa en sentido norte-sur, desde Chucuito hasta el acceso a la avenida Santa Rosa.

Los conductores pueden utilizar como rutas alternas las avenidas Costanera y La Marina, además del jirón Loreto. Las restricciones y la congestión se registran mientras continúan las condiciones marítimas anómalas, por lo que se recomienda considerar demoras al desplazarse entre Lima y el Callao.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra atribuyó el fenómeno a oleajes procedentes del noroeste y oeste, que elevan el nivel del mar sobre sus valores habituales. La entidad mantiene el aviso y monitorea la evolución del mar.