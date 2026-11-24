24/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que ampliará a más de S/400 millones el fondo destinado a subsidiar al sector transporte a nivel nacional, ante el incremento en los costos de los combustibles. La medida busca mitigar el impacto económico que afrontan los conductores del servicio y brindar respaldo frente a esta situación.

MTC ampliará subsidio al transporte terrestre para abarcar mayor cantidad de transportistas

Asimismo, el titular del MTC, José Angello Tangherlini, informó que esta decisión se adoptó en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como parte de las acciones para atender las demandas de los gremios de transportistas y garantizar la continuidad de sus operaciones.

De acuerdo con lo anunciado, el presupuesto destinado a este subsidio aumentará considerablemente, pues inicialmente se dispuso de S/105 millones en agosto pasado. Sin embargo, ante las dificultades que enfrenta el sector por el alza del combustible, el Gobierno decidió ampliar los recursos a más de S/400 millones para beneficiar a una mayor cantidad de operadores del transporte terrestre.

¿De cuánto será el subsidio al transporte terrestre?

Como parte de las declaraciones del ministro, se precisó que el subsidio se mantiene en S/4 por galón de combustible, pero se ampliará el monto total del fondo para alcanzar a más transportistas que requieren este apoyo económico.

"Estamos trabajando de la mano con cada uno de los gremios con la finalidad de poder atender su problemática y darles solución a esta situación de combustible. El subsidio se mantiene en lo que corresponde a 4 soles por galón, pero se ha extendido el monto del subsidio para poder beneficiar a una mayor cantidad de transportistas", indicó.

También, el ministro reconoció que el sector enfrenta un déficit importante de recursos para atender sus necesidades, por lo que destacó la ampliación presupuestal como una medida para aliviar la presión económica generada por el encarecimiento de los combustibles.

"Lo que se está dando ahora es más de 400 millones de soles para poder satisfacer las necesidades de los transportistas", agregó.

Con esta ampliación, el Ejecutivo busca brindar mayor cobertura al sector transporte y responder a las demandas de los gremios, en medio de la preocupación por el impacto del precio de los combustibles en los costos operativos y la prestación del servicio a nivel nacional.

Finalmente, la medida tomada por el MTC ayudará a que se pueda abastecer el subsidio a una mayor cantidad de transportistas a través del subsidio de más de S/400 millones por alza de combustibles.