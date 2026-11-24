23/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Contraloría General de la República expuso una preocupante crisis sanitaria en el Hospital Regional de Huacho, donde más de 13 000 exámenes de diagnóstico por imágenes permanecen pendientes de atención. La situación se agrava por equipos inoperativos, falta de recursos y prolongados tiempos de espera que ponen en riesgo la salud de los pacientes.

Ecógrafo malogrado hace varios meses

De acuerdo con el informe elaborado tras una evaluación realizada entre el 2 y el 4 de noviembre de 2026, uno de los problemas más graves se encuentra en el servicio de tomografía. Este departamento permanece paralizado desde el 27 de mayo debido a una falla en su único tomógrafo, de marca Hitachi.

Como consecuencia, hasta 1253 exámenes habrían quedado pendientes, mientras que los pacientes acumulan más de cinco meses de espera para acceder a este procedimiento. La falta de este servicio representa una dificultad para quienes necesitan estudios especializados que permitan identificar enfermedades, confirmar diagnósticos y recibir un tratamiento oportuno.

Por otro lado, el servicio de ecografía también enfrenta serias limitaciones debido a que el hospital no cuenta con equipos propios. Actualmente, utiliza dos ecógrafos prestados por los departamentos de Oncología y Cardiología, situación que ha generado una espera proyectada de hasta ocho meses para los pacientes que requieren estos estudios.

Entre enero y septiembre de 2026, quedaron pendientes 9085 de los 13 380 exámenes de ecografía programados, equivalente al 67,9 % de la demanda. Esto ocurre pese a que el personal trabaja al 99,4 % de su capacidad y recibe un promedio de 49 solicitudes diarias, lo que evidencia la insuficiencia de recursos disponibles.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | La Contraloría General de la República informó que el Hospital Regional de Huacho acumula más de 13 mil exámenes de ecografía y radiología pendientes. Asimismo, la entidad advierte que los usuarios tendrían que esperar hasta ocho meses para ser atendidos y que el servicio de tomografía se encuentra inoperativo desde mayo de 2026. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 24, 2026

En tanto, el servicio de Radiología tampoco consigue atender adecuadamente a los pacientes. Su antiguo equipo de rayos X quedó inoperativo en octubre de 2025 y, desde entonces, el establecimiento depende de dos equipos alquilados. Durante ese año se acumularon 5080 exámenes pendientes y, entre enero y septiembre de 2026, otros 4050.

La situación representa un déficit de aproximadamente 15 exámenes diarios, es decir, alrededor de 450 estudios mensuales que no logran realizarse. Además, las atenciones de emergencia sin cita previa representan el 31 % de las solicitudes, lo que altera la programación y afecta a quienes fueron derivados desde consulta externa.

Ante este panorama, la Contraloría comunicó las situaciones adversas a la dirección del hospital para que implemente medidas preventivas y correctivas. El objetivo es recuperar la operatividad de los servicios de diagnóstico por imágenes y reducir los tiempos de espera, pues detrás de cada examen pendiente hay pacientes que necesitan conocer oportunamente su estado de salud.