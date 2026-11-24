24/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una fuerte explosión registrada en un inmueble que presuntamente funcionaba como almacén y punto de recarga de gas helio dejó tres personas heridas, entre ellas un menor de edad, y siete viviendas afectadas en el distrito de El Agustino. La emergencia generó alarma entre los vecinos de Anecieta Alta, quienes denunciaron que el establecimiento representaba un peligro desde hace aproximadamente un año.

Vecinos afectados por explosión

El incidente ocurrió en las inmediaciones del parque Tres de Anecieta Alta. La onda expansiva provocó que varias viviendas terminaran con las lunas de sus ventanas destrozadas y presentaran daños en sus estructuras. Los tres heridos fueron trasladados al Hospital Nacional Hipólito Unanue para recibir atención médica.

Tras lo ocurrido, los residentes aseguraron que la emergencia pudo haberse evitado, pues afirmaron que desde hace aproximadamente un año denunciaban fuertes olores y sonidos similares a una fuga de gas provenientes del establecimiento. Incluso señalaron que acudieron en reiteradas oportunidades a la Policía para advertir sobre el riesgo que representaba el inmueble.

Una de las vecinas afectadas relató los momentos de terror que vivió su familia durante la explosión y describió los graves daños que sufrió su vivienda, donde habitan aproximadamente 14 personas. Además, cuestionó la falta de respuesta de las autoridades pese a las denuncias que, según indicó, habían presentado anteriormente.

"Todo salimos gritando, incluso mi sobrina. En ese momento sentimos horrible. Ahora mi casa está hecho un desastre. Desde el primer piso hasta el cuarto piso, el techo está partido y en el primer piso. Todos los ladrillos están débiles (...) a que vivimos aproximadamente 14 personas y no sabemos qué hacer (...) la vez pasada vinimos a poner la denuncia y la municipalidad no hizo nada", explicó una vecina.

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Vivienda tenía antecedentes

Por otro lado, los residentes indicaron que esta no sería la primera vez que ocurre una situación de riesgo relacionada con el almacenamiento de balones en el inmueble. Según denunciaron, anteriormente intentaron retirar los recipientes, pero no pudieron ingresar al segundo piso, donde presuntamente había más de 50 balones de gas.

"Es la segunda vez que pasa esto. Nos hemos acercado de la casa para retirar todos los balones, pero en el segundo piso los dueños ponen más de 50 balones de gas y estaban escondidos y no nos dejaron ingresar. Lo único que queremos es que se haga justicia, que nos acepten la denuncia porque toda mi familia ha sido afectada y que nos reconozcan los daños materiales", agregaron.

Finalmente, los vecinos exigieron la intervención de la Municipalidad de El Agustino para determinar si el establecimiento contaba con las autorizaciones correspondientes para almacenar y comercializar este producto. También solicitaron una evaluación de los daños estructurales en las siete viviendas afectadas, debido al temor de que las condiciones del inmueble puedan ocasionar una nueva emergencia.